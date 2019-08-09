بعد الذبح.. طريقة تنظيف بقع الدم من الملابس والأرضيات والمفروشات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-آية شطوري:

تحرص الأسر المصرية على ذبح الأضاحي في حديقة المنزل أو الأسطح أو المناور، لكن قد تسبب رائحة وشكل الدماء الناتجة عن الذبح مشاكل فيما بعد، ومنها جلب الحشرات وإزعاج الجيران.

في السطور التالية يقدم لكم "الخليج 365" أبرز طرق تنظيف بقع الدم العالقة سواء بالملابس أو الأرضيات أو المفروشات، حسب ما نشر على موقع "howtocleanthings" المتخصص في التنظيف:

إزالة بقع الدم الحديثة:

تجنب المياه الساخنة في تنظيف بقع الدم الحديثة؛ لأنها تزيد من تثبيتها على عكس باقي بقع، ويجب غسل الثوب أو الارضية بمياه فاترة ومطهر فقط.

تنظيف الدماء من الملابس:

ضع كمية من الملح على الماء، وافركه على نسيج الأقمشة، ثم اتركه من 10 إلى 15 دقيقة، وبعدها نظفه بالمياه الجارية.

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ونستخدم مزيج معجون الأسنان مع الصودا على الملابس البيضاء، ويفضل عدم استخدام مواد الكلور حتى لا تتمزق الأقمشة.

- تنظيف الدماء من السجاد:

إذا كان الدم ما يزال مبتلًا، فابدأ بجلب بعض المناشف الورقية أو منشفة قماش وامزج ملعقة كبيرة من الأمونيا (غاز النشادر) مع كوب من الماء البارد، ثم اتركته على السجاد من 10 إلى 15 دقيقة، وضع القماشة فوق السجاد حتى يتطبع الدماء على المنشفة.

تنظيف الدماء من المفروشات:

اصنع عجينة بالملح وبيروكسيد الهيدروجين، ثم افركها على البقعة. ودع المزيج لبضع ساعات وحاول أن تبقيها رطبة، ويفضل استخدام قطعة قماش مبللة أو استخدم مكنسة رطبة جافة للتخلص من الملح. إذا لم تختف البقعة تمامًا، فستتضاءل بشكل ملحوظ على الأقل.

وإذا لم تكن راضيًا، فقم بذلك مرة أخرى، فقط تأكد من أن المرتبة جافة تمامًا قبل إعادة تكرار الأمر.

تنظيف الدماء من الأرضيات:

يمكنك تنظيف الدماء من الأرضيات الرخامية والسيراميك، عن طريق عمل مزيج مكون من كوب من الكلور، وآخر من الملح الخشن، وثالث من الخل، ورابع من المطهر مع معطر للأرضيات، في إناء به مياه فاترة، واترك السائل على الأرضية لمدة 5 دقائق، ثم افرك الارضية بمكنسة يدوية خشنة، وبعدها جفّف المكان ونظفه مرة أخرى بمطهر ومعطر حتى لا تتأثر الأرضية بالرائحة.