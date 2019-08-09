تحذير لـ"الحوت" وأخبار سارة لـ"الحمل".. الأبراج تخبرك عن وضعك المادي في أغسطس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آية شطوري:

هل تَودون معرفة المستقبل، وما يخبئه لكم الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات المستقبل عن الوضع المادي، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب "Horoscope".

الحمل:

أخبار سارة بخصوص الأموال في طريقك، وسيكون أغسطس شهر الأرباح المادية الداعمة لمشارعيك، خصوصًا بعد الأزمة المالية التي مررت بها الأسابيع السابقة، لكن بنهاية الشهر قد تمر بظروف تفوق طاقة مصاريفك المادية، لذا فكّر جيدا قبل صرف النقود.

الثور:

تطلب منك النجوم أن تعيد النظر في أحلامك على الصعيد المادي، فأنت تحتاج إلى الأموال بشكل كبير، ولا بد أن تتخذ بعض الإجراءات للتخلص من الأزمات المالية التي تمر بها.

الجوزاء:

من الصعب التقدم نحو شراكة جديدة أو مشروع تنوي عليه، فيفضل الانتظار قليلًا حتى ترتب أولوياتك، ستأتي إليك بعض الأموال، لكن احذر التصرف باستهتار دون التفكير العميق.

السرطان:

تنتظرك مشروعات جديدة تحفظ لك الكثير من الأموال، حاول فقط أن تستغل ذلك ليكون انطلاقة جديدة على الصعيد المالي.

الأسد:

أنت عادل في تسوية الأمور المادية بين الآخرين أو حتى بين الآخرين وبينك، قد تجني ثمار ما فعلته في عملك خلال الفترة السابقة، وسيأتي إليك المال غالبًا في أيام الأحد والإثنين.

العذراء:

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لديك الكثير من الطاقة التي تساعدك على تحقيق أهدافك على الصعيد المهني وكذلك بناء مستقبل المالي لعائلتك، ويتوقع الفلك لك فرصًا للسفر إلى العمل ومعرفة المزيد عن العمل حتى تربح أمولاً أكثر.

الميزان:

يأتيك الأسبوع الأول بكثير من الأرباح المالية، لكن احذر التبذير حتى نهاية الشهر قد تحدث بعض الضغوطات المالية، فيفضل ادخار بعض الأموال.

العقرب:

إذا كنت ترغب في إجراء بعض التغييرات على عملك وحياتك المالية، فهذا هو الأسبوع المناسب للقيام بذلك. لديك مهارات فريدة لتوصيل وجهة نظرك لأي شخص خصوصًا على الصعيد المهني، وتتغير دائرتك الاجتماعية وتتخلص من الأشخاص الذين لا يخدمونك في حياتك النقدية.

القوس:

عليك إعادة النظر في حياتك المهنية، والعائد المادي البسيط الذي لا يسد حتى طعامك، إذا كنت تخطط لمشروع جديد لتحسن من أحوالك المادية، فحان الآن التفكير في مشروع تجاري يحقق الأرباح.

الجدي:

إذا كنت تبحث عن طرق جديد لكسب المال، فلا بد أن تجرب السفر والتعامل مع أشخاص وثقافات أخرى، لكن احذر التسرع في تبديل مهنتك هذا الشهر فالعائد المادي ليس كافيا كما تظن.

الدلو:

قد تتعرض لبعض الضغوطات الناتجة عن اقتراض الأموال في الأشهر السابقة، لكن لا داعٍ للقلق، الفلك يخبرك ببعض الإنجازات والمهام التي تحققها ويأتيك بالعائد المادي منها.

الحوت:

تشتهر بأنك شخصية مميزة وخدومة وكريمة، لكن حان الوقت لتقييم الحالة المادية الخاصة بك، وتوقف عن إفراض من حولك، حتى لا تشعر بالإفلاس بشكل مفاجئ.