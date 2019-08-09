كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 9 أغسطس 2019 07:35 مساءً - يؤدي التلوث البيئي المتزايد وأشعة الشمس فوق البنفسجية وبعض العوامل البيئية الأخرى، الى إصابة بشرة الوجه بالتصبغات والبقع الداكنة، فتصبح ملطخة، مملة، وجافة. ألا أن هناك العديد من المنتجات التي تساعد في تفتيح الوجه، بحيث تعمل على صبغة تسمى الميلانين، والموجودة في الجلد، فتقلل من شدتها، مما يؤدي الى تفتيح البشرة وتوحيد لونها.

انطلاقاً من ذلك، اخترنا لك أفضل كريم تفتيح الوجه من الصيدلية.



Olay White Radiance Brightening Intensive Cream Moisturizer



إن كريم تفتيح الوجه هذا ذو مفعول ثلاثي، فهو يعمل على توحيد لون البشرة، يقلل من ظهور البقع الداكنة، ويوفر للبشرة الحماية من الأشعة فوق البنفسجية، لتبدو بشرتك أكثر إشراقاً وشباباً وحيوية. والاستخدام المنتظم لكريم Olay سيمنح بشرتك توهجاً صحياً، وستلمسين النتائج بعد شهر من المواظبة على تطبيقه على بشرتك.

كريم لتفتيح الوجه



Meladerm by Civant



إن كريم تفتيح الوجه هذا، هو أحد الخيارات الأكثر شعبية عندما يتعلق الأمر بتفتيح بشرة الوجه، حيث يحد من فرط التصبغات ويقضي على الاسوداد والبقع الداكنة. إضافة الى ذلك، يعالج هذا الكريم الندبات القديمة وعلامات حب الشباب الموجودة على البشرة، وفي غضون أسبوعين من الاستخدام المنتظم لكريم Meladerm المصّنع من المكونات الطبيعية، ستلمسين نتائج مذهلة.

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كريم لتفتيح الوجه



Clean & Clear Fairness Cream



إنه كريم خال من الزيوت، وبالتالي فهو لن يسد مسامات البشرة، وسيمنح بشرتك توهجاً وردياً دائماً. وهو يتميز بتركيبته الخفيفة، بحيث تمتصه البشرة بسهولة، فيعمل على تفتيح لونها ومنحها رائحة عطرة.

كريم لتفتيح الوجه



Revitol Skin Brightener



يشتمل هذا المنتج على الأربوتين وزبدة الشيا وزيت الزهرة الربيع والأنتوين، وهي مكونات تمتلك قدرة كبيرة على تفتيح بشرة الوجه، ومكافحة الملوثات البيئية، والمساعدة في تقليل البقع الداكنة والتصبغات، فيمنح البشرة مظهراً مشرقاً وصحياً. بالتالي، هو يعد واحداً من أفضل كريمات تفتيح البشرة التي يمكنك العثور عليها في الصيدليات.

كريم لتفتيح الوجه



Clarins Bright Plus HP Brightening Hydrating Day Lotion SPF 20



يعمل هذا المستحضر على تفتيح لون البشرة وترطيبها وحمايتها من أشعة الشمس الضارة، فيمنحك بشرة مضيئة، متوهجة، ومشرقة. ومع الاستخدام المنتظم لهذا الكريم، ستلاحظين أن بشرتك أصبحت بيضاء ومخملية. كما يتميز بتركيبته السلسة والناعمة، ليحافظ على بشرة غير لامعة ومشرقة طوال اليوم.

كريم لتفتيح الوجه

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