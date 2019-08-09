أجمل ألوان المناكير بتدرجات الزهري لعيد الاضحى

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 9 أغسطس 2019 07:35 مساءً - المناكير الزهري هو أحد أجمل الألوان التي تضفي لمسة أنيقة وهادئة على الأظافر، وهو ملائم جداً للأجواء الصيفية المنعشة. فإن كنت من محبات طلاء الأظافر الزهري، سنعرفك في ما يلي، على أجمل ألوان المناكير بتدرجات الزهري المختلفة، والتي ستمنحك إطلالة مفعمة بالأنوثة في العيد.



Essie Nail Polish in Ballet Slippers

يتميز هذا المناكير بلونه الزهري الفاتح الذي يمنح أظافرك لمسة رائعة، من دون أن يطغى كثيراً على مظهرك، علماً أنه المناكير المفضل لدى دوقة كامبريج كيت ميدلتون.

Essie Nail Polish



Smith & Cult Nail Lacquer in Basis of Everything

هذا المناكير ذو اللون الزهري الزاهي لطيف جداً على أظافرك، فهو سيمنحها لمسة ناعمة وراقية. استخدميه هذا الصيف فهو يتلاءم مع مختلف إطلالاتك. كما أن زجاجته الأنيقة ستجعلك تُغرمين بهذا المناكير من Smith & Cult.

Smith & Cult



CND Long Wear Nail Polish in Nude Knickers

يجمع طلاء الأظافر ذو التركيبة الكريمية، بين اللونين الزهري والأرجواني، ليشكل مزيجاً رائعاً وفي منتهى النعومة، فيجعل أظافرك في غاية الأناقة والجمال. لذلك، هو يستحق التجربة ولو لمرة واحدة.

CND



Ella+Mila Samba Collection Nail Polish in Pinktini

إذا كنت تميلين الى المناكير الزهري الجريء والفاقع، فإن طلاء الأظافر هذا خيار مثالي لك، فلونه الزهري البطيخي سيجعل أظافرك متلألئة ولافتة للنظر. من جهة أخرى، يتميز هذا المناكير بتركيبته الخالية من المواد الكيماوية القاسية، التي عادة ما نجدها في مختلف أنواع المناكير، مثل الكافور والزيلين.

Ella + Mila



Deborah Lippmann Nail Polish in Whatever Lola Wants

يتميز هذا المناكير بلونه الزهري الناعم ذات اللمعة المميزة التي ستضفي على إطلالتك توهجاً رائعاً. كما يشتمل هذا المناكير في تركيبته على مواد مقوية للأظافر مثل البيوتين ومستخلص الشاي الأخضر وزهرة الربيع المسائية.

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Deborah Lippmann



OPI Nail Lacquer in Rosy Future

يتميز طلاء الأظافر بلونه الزهري الفاتح الخفيف، مما يجعله ملائماً جداً لأيام الصيف كافة. لكن إن كنت تريدين لوناً أقوى بعض الشيء، بإمكانك وضع ثلاث طبقات من هذا الطلاء، فتصبح أظافرك أكثر جرأة وتميزاً.

OPI

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