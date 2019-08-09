أفضل العطور العربية بنغمات شرقية آسرة

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 9 أغسطس 2019 07:35 مساءً - إذا كنت من محبات العطور العربية الفاخرة، التي ترتكز على النغمات الشرقية الفخمة والراقية كالعود والعنبر والمسك وغيرها... فقد جمعنا لك في هذا المقال مجموعة من أفضل العطور العربية التي تشتمل على روائح شرقية آسرة، لتختاري من بينها ما يعجبك.
عطر تاميما
يعد هذا العطر أحد أكثر العطور العربية مبيعاً، وانتشاراً بين المشاهير العرب، كونه مخصصاً للرجال والنساء على حد سواء. إنه عطر حسي يشتمل على روائح العود والأخشاب والبرتقال والكافور والعنبر.
عود البروز
إنه أحدث العطور الصادرة عن الشركة الرائدة في قطاع العطور في العالم العربي "الرصاصي"، وهو سينقلك مباشرة الى عبق الشرق الأوسط، حيث يمزج بين الورود وخشب الصندل الهندي والعود والجلود، ليضفي عليك رائحة شرقية آسرة وحضوراً مميزاً أينما كنت.
عطر إحساس
يتميز هذا العطر بتركيبته الفريدة التي تسرق القلوب، فهو يشكل مزيجاً مميزاً بين نغمات الاخشاب والورد والحمضيات والورد الأبيض. عطر إحساس الصادر من دار عطور الحرمين الإماراتية، مصمم لمحبات الروائح المنعشة المناسبة للأوقات كافة، ليمنحهن رائحة لا مثيل لها.
عطر كاشمير
إنه عطر صادر عن العربية للعود، يتميز برائحته الأسرة المستوحاة من الطبيعة الخلابة، فهو مستمد من فاكهة اليوزو ذات الرائحة الحمضية المنعشة، التي تنمو على ضفاف نهر اليانغستي منذ آلاف السنين. مقدمة هذا العطر ترتكز على التوت البري الحاد وقلب الورد الزهري والياسمين، أما قاعدته فتتألف من العود الكلاسيكي والفانيلا.
عطر كلمات Kalemat
يأتي هذا العطر بعبوة أنيقة، وهو مخصص للرجال والنساء، ويلاقي انتشاراً واسعاً بين الجنسين، نظراً الى رائحته الدافئة والمهدئة والمستوحاة من رائحة البخور، وقد اختير في عام 2010 كأفضل عطر في العالم. يعد عطر كلمات مزيجاً فريداً من نغمات العنبر واليانسون والتوت الأزرق وخشب الكشمير وإكليل الجبل، وأوراق العسل والمسك، إضافة الى عطر الزهور.
عطر Royal Princess Oud
هذا العطر الصادر عن دار كريد Creed، التي قدمت عبر السنوات أجمل العطور العربية على الإطلاق، يتميز برائحته الأنيقة والفخمة التي تجمع بين نغمات البنفسج والياسمين وخشب الصندل. إنه عطر في منتهى الجمال، وسيضفي على إطلالتك لمسة شرقية أخاذة.
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