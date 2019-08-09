كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 9 أغسطس 2019 07:35 مساءً - استوحي تسريحات شعركِ هذا الموسم من الحسناء الشقراء الراحلة مارلين مونرو.



ليس من الغريب أنّ أغلب نجمات هوليوود اليوم تستلهمن اطلالاتهنّ الجمالية من الراحلة الحسناء والأيقونة مارلين مونروMarlyn Monroe، التي اشتُهرت في حقبتها بجمالها الساحر وجاذبيتها الشديدة، وتسريحات شعرها المفعمة بالرقيّ والأناقة والأنوثة والرومانسية، ما يجعلها منذ ذلك الحين وإلى يومنا هذا، مصدر وحي للنجمات العالميات. فكوني أنتِ أيضًا متألقة بتسريحات شعر مميزة ولافتة، على طريقة الشقراء مارلين مونرو.

تسريحات شعر على طريقة مارلين مونرو



تسريحات مثيرة أسطورية



اشتهرت مارلين مونرو بالعديد من التسريحات المميزة، التي لازالت معظم النساء يبحثن عنها لتطبيقها في مختلف المناسبات الكبيرة وحتى على السجادة الحمراء.

تسريحات شعر على طريقة مارلين مونرو



ما رأيكِ بتسريحة التجعيدات الطبيعية بلون بني محمر، أو باللون الأشقر المفضل لديها؟.



ومن تسريحات الشعر الراقية التي تميزت بها مارلين مونرو أيضًا، قصة الكاريه في الخمسينيات، بنهايات ملفوفة وعريضة، مع الفرق الوسطي بتموجات ناعمة وهادئة، تفتن كل العيون. وأيضًا قصة الشعر القصير الريترو بغرة عالية وأسلوب ريترو متقن. وقصة الشعر المتموجة والفوضوية بخصلات قصيرة، التي اشتهرت بها عام 1952، والتي تعدّ واحدة من أشهر القصات التي ملأت وجهها بالحيوية والأنوثة، ثم قصة شعرها البسيطة والطبيعية عام 1957، بغرة كثيفة متموجة تنسدل على الجانبين بشكل طبيعي وعفوي. إضافة إلى التموجات الهوليوودية الفاتنة بطول كاريه، أو بطول يترنح على الأكتاف مع الفرق الجانبي، لرومانسية وأنوثة لا تضاهيان.

تسريحات شعر على طريقة مارلين مونرو

اخترنا لكِ مجموعة متنوعة من ستايلات الشعر الكلاسيكية والريترو الراقية بأسلوب مارلين مونرو في حقبة الخمسينيات وبداية الستينيات، وأيضًا تسريحات نجمات هوليوود العصرية بتسريحات كلاسيكية جذابة ولافتة، مستوحاة من تسريحات مارلين مونرو الأيقونية. فاستوحي أنتِ أيضًا تسريحات شعركِ هذا الموسم بطريقة مارلين مونرو من ألبوم الصور المتنوع، واختاري منها ما يناسب شكل وجهكِ وستايلكِ الخاص، وشاهدي اطلالات نجمات هوليوود بتسريحات كلاسيكية ريترو بستايلات مختلفة، وشاركينا بالاطلالة المفضلة لديكِ.

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