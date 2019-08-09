صور وفيديو.. مصطفى فهمي وزوجته يحتفلان بعيد ميلادهما مع نجوم الفن

على نغمات "يا مصطفى يا مصطفى أنا بحبك يا مصطفى"، احتفل الفنان مصطفى فهمي بعيد ميلاده هو وزوجته الإعلامية اللبنانية فاتن موسى، أمس، داخل إحدى الكافيهات.

وشاركت بوسي شلبي، وزوجة مصطفى فهمي متابعيهم بصور وفيديوهات خلال الاحتفال في جو من البهجة، وكان كذلك الفنان حسين فهمي من أبرز الحضور في عيدالميلاد.

وقف حسين فهمي جانب شقيقة يغنيان "راح فين زمن الشقاوة ده يا حسين"، قبل أن يطفي مصطفى شموع التورتة، كما غنى "بحبك يا مصطفى"، والعديد من الأغنيات التي تلائم عيد الميلاد.

واحتفلت كذلك زوجتة مصطفى فهمي معه بعيد ميلادها، وارتدت فستانا مكشوفا أبيض، وشاركت جمهورها ومتابعيها بلقطات من الاحفتال.

وكان من أبرز الحضور، المخرجة إيناس الدغيدي، والفنانة ريهام حجاج، وكذلك بوسي شلبي، وبشرى، وعدد كبير من نجوم الفن.

وأكمل مصطفى فهمي عامه الـ77 في السابع من سبتمبر الجاري، وكانت فاتن موسى التي تزوجها عام 2015 بعد طلاقه لـ رانيا فريد شوقي، قد وجهت له رسالة رومانسية بالتزامن مع عيد ميلاده، وتحتفل هي بعيد ميلادها في الأول من سبتمبر.

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وتفاعل عدد كبير من جمهور ومتابعي السوشيال ميديا على الصور والفيديوهات، وهنئوا الثنائي بعيد ميلادهما.