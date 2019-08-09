روجينا تحتفل بعيد ميلاد ابنتها: عقبال مليون سنة وانتي في حضني

احتفلت الفنانة روجينا، بعيد ميلاد ابنتها مايا أشرف ذكي، أمس، بنشر مجموعة من الصورة تجمعهما على موقع "إنستجرام". Advertisements وكتبت روجينا لمايا تعليقًا على الصورة :"العمر يمر سريعا ولكن بعض اللحظات نتمنى أن تكون ابديه لحظه ميلادك، وأول مره اخدك في حضني وانا بختار اسمك أول مرة وأنا بسمع ماما منك أول سنة، وأنا بحتفل بعيد ميلادك وأول يوم مدرسة وأنا بشتغل معاكي، وأنا حاسة أن حتة مني قدامي لها شخصية محبوبة شاطرة مستقلة". واستكملت :"انت جزء من عمري، أنت جزء من شخصيتي ـنت جزء من نجاحي في هذه الحياه كل سنة وانتي عمرى واحلى مافيه عقبال مليون سنه وانتي فى حضني".

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