صور.. ياسمين عبد العزيز وريهام حجاج.. "كيد النسا" مستمر

مناسبات ومواقف عدة أظهرت الغيرة و"كيد النسا" بين الفنانتين ياسمين عبد العزيز وريهام حجاج، الذي بدأ ظهوره عقب إعلان الأولى طلاقها من رجل الأعمال محمد حلاوة، في شهر نوفمبر من العام الماضي، ومن ثم زواج الأخير بريهام.

ويرصد "هن" بعض المواقف التي أظهرت "كيد النسا" بين الفنانتين، خاصة بعد ظهور الفنانة ياسمين عبد العزيز، للمرة الأولى في برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، على قناة "CBC"، أمس، وحديثها عن علاقتها بمحمد حلاوة التي وصفتها بـ"زي الفل".

ياسمين: علاقتي بمحمد زي الفل.. وريهام: زوجي حب عمري

"علاقتنا زي الفل، وبنسأل على بعض" بهذا وصفت ياسمين عبد العزيز، علاقتها بطليقها رجل الأعمال محمد حلاوة، التي انفصلت عنه بعد زواج دام 17 عامًا، مؤكدة: "ولما قابلته آخر مرة قعدنا نهرج، إحنا بنحترم بعض، وهو على راسي".

وبعد الانتهاء من عرض حلقة برنامج "معكم"، نشرت الفنانة ريهام حجاج صورة رومانسية تجمعها بزوجها محمد حلاوة، عبر خاصية "استوري" على حسابها "إنستجرام"، معلقة عليها: "حب عمري".

ريهام مع حلاوة في استاد القاهرة.. وياسمين: بحب الأناناس

قبل ساعات من انطلاق حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية لعام 2019، التي أقيمت في استاد القاهرة، تواجد الفنانة ريهام حجاج، برفقة زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، حيث حرصت على نشر مجموعة من صور تجمعها.

وظهر "حلاوة" وهو يحتضن زوجته "ريهام" داخل المدرج، التي اكتفت بوضع "إيموشن قلوب" على الصور.

وفي الوقت ذاته، قررت الفنانة ياسمين عبد العزيز، مشاركة متابعيها عبر حسابها على "إنستجرام"، بمقطع فيديو قديم لها، أثناء تقديمها إعلان لإحدى شركات العصائر، معلقة عليها: "وكل الناس بتحب الأناناس".

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ياسمين: عايزنا نرجع زي زمان.. وحلاوة: بشتري ورد لمراتي بس

"كارت معايدة" يتضمن رسائل حب باللغة الإنجليزية موجهة للفنانة ياسمين عبد العزيز، الصورة التي نشرتها عبر حسابها على "إنستجرام"، بالإضافة أيضًا إلى باقة كبيرة من الورد الأحمر، بالتزامن مع عيد الحب الماضي.

وبطريقة ساخرة علقت ياسمين على الهدية قائلة: "بردو لا" "وبعدين بقى، متشوف جوزك يا إسماعيل بيه"، في إشارة إلى أن طليقها محمد حلاوة، هو صاحب الهدية، كما أنها وضعت صورة لكلمات أغنية "فات الميعاد" لأم كلثوم: "عايزنا نرجع زي زمان.. قول للزمان ارجع يا زمان".

لتفاجئ الفنانة ريهام حجاج، بنشر مقطع فيديو برفقة زوجها "حلاوة"، قائلًا: "مش أي حد يشتري ورد يبقي أنا اللي بعته أنا بشتري لمراتي بس".