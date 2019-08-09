طبيبة ولديها دار للمسنين.. معلومات عن أول ملكة جمال بريطانية من أصول هندية

أعلن الأربعاء الماضي، فوز بهاشا موخيرجي بلقب ملكة جمال إنجلترا لعام 2019، بعد منافسة شرسة مع مئات الحسناوات، اللواتي تبارين للحصول على عرش ملكة جمال التاج البريطاني .

وتستعرض "هُن" أبرز المعلومات عن بهاشا موخيرجي في هذا التقرير التالي، نقلا عن الموقع الرسمي لمسابقة ملكة جمال انجلترا:

هي طبيبة بريطانية من أصل هندي.

ولدت بهاشا التي تبلغ من العمر 23 عاما في الهند، ثم هاجرت برفقة عائلتها وهي بعمر 9 سنوات واستقرت في بريطانيا.

تمتلك معدل ذكاء يبلغ 146 نقطة، ما جعلها مصنفة رسميا ضمن فئة العباقرة.

تحمل شهادتين طبيتين وتجيد خمس لغات، هي الإنجليزية والبنغالية والهندية والألمانية والفرنسية.

بهاشا حاصلة على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة من جامعة نوتنجهام.

بعد ساعات من حصوها على اللقب اتجهت إلى المستشفى التي تعمل بها، لتبدأ عملها الجديد كطبيبة في مستشفى في بوسطن، لينكولنشاير.

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قالت عنها أنجي بيسلي، مديرة مسابقة ملكة جمال إنجلترا: "بهاشا امرأة شابة تعمل بجد، ومرشحة مثالية لتمثيل الدولة متعددة الثقافات في إنجلترا".

تعترف بأنه كان "من الصعب للغاية" تحقيق التوازن بين مسابقة ملكة جمال إنجلترا، واستكمال مشروعاتها الطبية هذا العام.

تدير موخيرجي، مؤسسة خيرية خاصة بها تسمى مشروع الجيل الجيل منذ عام 2013 ، والذي يدعم مجتمع المسنين في ديربي .

نشرت عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام": "ما زلت أحاول الاعتياد على كوني أول ملكة جمال بريطانية هندية. فخورة جدا بتمثيل ملكة جمال إنجلترا وملكة جمال الكون".

بعد فوزها بلقب ملكة جمال إنجلترا، ستمثل موخيرجي بلادها رسميا في مسابقة ملكة جمال الكون 2019.