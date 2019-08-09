دب يقتل فتاة روسية من أجل "الشوكولاتة"

لقت فتاة روسية مصرعها، بعدما هاجمها دب متوحش وهي عائدة من متجر لبيع الشوكولاتة.

ونقلًا عن صحيفة "ميرور"، أصيبت "سونيا تشرنيجوفا"، صاحبة الـ 14 عاما، بإصابات غائرة في الوجه والرأس والرقبة، واعتقد السكان أنها تعرضت لهجوم من ذئب ما، ولكنهم عثروا على آثار أقدام لدب وسط قرية "يودفا" في "كومي" الروسية.

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وأدى هذا الهجوم المروع لتشوه وجه "سونيا"، حيث لم يتعرف عليها والدها "سيرجي تشيرنيغوف" في البداية، حيث خرج للبحث عنها بعدما تأخرت في عودتها للمنزل، ثم عثر على جثتها وسط تجمع سكاني وسط قرية يودفا.

يذكر أن تلك القرية محاصرة بالذئاب والدببة طوال الأسابيع الماضية، وهو ما تسبب في إثارة حالة من الرعب والفزع لدى سكانها.

كما رأى البعض أن الدب كان يبحث عن الطعام لهذا السبب هاجم الفتاة الروسية، ليحصل منها على "شوكولاتة".

وأجرت السلطات تحقيقًا حول الواقعة، لمحاسبة المسؤولين المحليين لعدم اتخاذهم الإجراءات الكافية لردع الحيونات عن مهاجمة القرية وسكانها، حيث أرهبت الذئاب والكلاب القرية لسنوات وأرقت سكانها، وربما يحصل الصيادون على تراخيص بعد هذا الهجوم لقتل الحيوانات البرية بالقرية.