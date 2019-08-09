9 نصائح تجعل أطفالك يتناولون طعاما صحيا

بطاطس مقلية وناجتس، هي الأكلة الأكثر شيوعا بين الأطفال، بالإضافة إلى المكرونة، وفي الغالب يرفضون تناول الخضروات رغم كونها مليئة العناصر الغذائية المهمة والسليمة لهم، وفيما يلي 9 نصائح يمكن اتباعها لتجعل الأطفال يتناولون الخضروات، بحسب موقع "سي إن إن".

السكر

الابتعاد عن الأطعمة المسكرة، والمعلبة المليئة بالسكر، كما يجب تجنب شراء الصودا، والمشروبات السكرية حتى العصير، واستبدالها بالعصائر الطبيعية قليلة السكر.

التحكم في الطعام

قد لا ترغم طفلك على تناول طعاما بعينه، ولكن يمكنك التحكم فيما يدخل البيت من الأساس، وبالتالي منح المزيد من الخيارات الصحية، كما يجب عقاب الطفل بالطعام الصحي، وحاول تقديم مزيد من الخيارات له والتي يمكن ألا تحبها أنت.

متعة الطعام

في حالة وجد الأطفال الطعام ممتعا تمكنوا من تجربته وظهرت الرغبة في ذلك، خاصة إذا كان طفلك فضولياً بطبعه، ويتمتع بالعلوم الطبيعة ويرغب في الاكتشاف.

المشاركة في الإعداد

اجعله يذهب للسوق والسوبر ماركت ليكتشف الأطعمة ومن ثم طهيها وتجريبها، ويجب أن تكون أطعمة صحية، ما يجعلهم يتحمسون لتناول الطعام.

إتاحة الاختيار

يجب على الآباء السماح لأطفالهم باختيار الأطعمة والفواكه والخضروات والوجبات الخفيفة التي يحبونها، وذلك في حدود المعقول.

الابتكار

في حالة أحب طفلك العصائر على سبيل المثال بدلا من الطعام الصلب، يمكن صنع له عصير من مختلف أنواع الفواكه، ثم يمكنك إضافة الخضروات للقائمة، مثل السبانخ.

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كن قدوة

إذا تعود الطفل على رؤية أبويه يتناولان طعاما صحيا، فعل النفس الشيئ، وأراد تجريب ما يتناولونه، وليس بالقول فقط، وإنما الفعل كذلك.

طعام ملون

الطعام الذي يحتوي على الألوان، هو الأكثر جذبا بالنسبة للطفل، الأحمر والأخضر، والأصفر، ما يجعله يقبل على تناول طعامه.

لا يجب الانتهاء من الطعام كله

لا تجبر طفلك على إنهاء الطبق الذي يتناوله بكل ما فيه من طعام، ولكن اجعله يترك الطعام ولا تعطي له بدائل، ويمكن تجربة حيلة إعطاء شريحة من اللحم على سبيل المثال بعد الانتهاء من الخضروات، لتشجيعه على تناول الطعام الصحي كأولوية.