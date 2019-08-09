دعوى ضد "فاشينيستا" كويتية بسبب "حبوب التخسيس"

أعلن المحامي الكويتي، بشار النصار، عن تقديمه شكوى ضد "الفاشينيستا" الكويتية الدكتورة خلود، بسبب ما وصفه بالانتهاكات والمخالفات تتعلق بمزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص.

فمن خلال مقطع فيديو نشره "النصار" عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أكد بأن عقوبة مزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص، هي الحبس عامان، أو دفع غرامة 2000 دينار.

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وتابع "النصار": "سيتصدى لأي تصرفات تخالف القانون والآداب العامة والصحة".

ويأتي ذلك بعدما تداولت الأخبار حول وفاة شابة كويتية قبل حفل زفافها، بعد الاشتباه بتناولها حبوب التخسيس التي تروج لها الدكتورة خلود.

لكن الدكتورة الكويتية نفت صلتها بهذه الحبوب التي روجت لها بوفاة إحدى الفتيات، وأكدت بأنه لم يجري استدعائها على خلفية الوفاة لأي جهة تحقيق، وأنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية تجاه كل من حاول التشهير بها.