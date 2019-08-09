السجق من الأكلات المفضلة لدى الكبار والصغار لمذاقها اللذيذ، ونظرا لعدم ضمان اللحوم المصنوع منها السجق، يقدم لكي موقع "هن" طريقة عمل السجق الضاني بالمنزل.

المقادير

كيلو من اللحم المفروم.

ثوم مفروم.

نصف كيلو من الدهن المفروم يفضل أن يكون لية ضاني.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

نصف معلقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

نصف معلقة صغيرة من القرفة.

نصف معلقة صغيرة من بهارات اللحم.

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نصف معلقة صغيرة من البصل البودرة.

2 معلقة صغيرة من البابريكا.

معلقتان من الملح.

نصف كيلو من البصل.

ربع كيلو هانك.

ويمكن إضافة فلفل أخضر أو حار حسب الرغبة.

طريقة التحضير

نقوم بفرم المقادير جيدا.

ثم نحضر قمع ونضع به الخليط، ثم ندخل طرف الهانك في القمع ونضغط على اللحم الموجود بالقمع.

نكرر العملية السابقة حتى الانتهاء من باقي الكمية.

يمكن الاحتفاظ به في الفريزر، لحين الاستخدام بشرط أن يكون اللحم المستخدم طازجا.