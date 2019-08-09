أسبوع حافل بالمفاجآت ينتظر مواليد برج "الأسد" بداية من السبت

مواليد برج الاسد بمجرد تكريسهم لعملهم، فإنهم سيبذلون قصارى جهدهم، وأفضل المناصب التي يمكن لهم الإبداع فيها هي أن يكونوا رؤساء أو إدارة الآخرين بقدر قليل من التحكم من رؤسائهم، ويُعتقد أن الوظائف التي تسمح بالتعبير المفتوح عن المواهب الفنية؛ مثل التمثيل والترفيه الوظائف المثالية لأولئك الذين ولدوا في هذا البرج، كما أن الإدارة، والتعليم، والسياسة هي أيضاً مناسبة وجيدة لهم، وكذلك الوظائف التي تضعهم في مناصب قيادية فهي تناسبهم بطبيعة فطرتهم يحب مواليد هذا البرج أن يكونوا محاطين بأشياء عصرية وجديدة ومتوافقة مع العصر، وعلى الرغم من أن إنفاق المال لا يشكل صعوبة لديهم، إلا أنهم ينفقونه بشكل أقل مسؤولية من مواليد الأبراج الأخرى فهم يتميزون بالسخاء الكبير للغاية، كما يُعتقد أنهم قد يقدمون المساعدة المالية لأصدقائهم، ودعمهم في الأوقات السيئة والحرجة، فهذا الأمر يجعلهم دائماً يشعرون بالرضا .

أبرز الاحداث الفلكية عن هذا الاسبوع



الحدث الاول عودة كوكب عطارد الى مساره الطبيعي في برج الأسد ما يعني أجواء جيدة تتعلق بالأوراق بالاتصالات والملفات والسفر والتنقلات ترافق كل من مواليد الحمل الاسد والقوس باختصار سنة مهمة سترافق مواليد برج الاسد ووعود كثيرة ومناسبة جدا توسع دائرة اتصالاتك وتهتم بمشاريع جديدة وتتالق في مجال جماهيري وتلتقط الفرص المتاحة لك عبر بعض النافذين.

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الحدث الثاني القمر المكتمل في برج الدلو الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من برج الاسد لمدة ثلاثة ايام يساهم في تحسين وتطوير الحياة العملية والمالية والاجتماعية لكل من مواليد الجوزاء الميزان والدلو

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كذلك تسيطر على بداية الاسبوع اجواء نارية ترابية وهوائية ومائية ما يعني تقريبا كل الابراج سوف تتمتع بالحظوظ والايجابيات بداية يوم السبت القمر في القوس يشكل مثلث فلكي ناري مع الاسد فيحالفك الحظ في مساعيك واعمالك ويعزز قدراتك الذاتية الهائلة ومخيّلتك الخصبة الاحد والاثنين القمر في الجدي الترابي ويعني بعض التراجع والنزاعات والفوضى بانتظار كل من مواليد الحمل والسرطان والميزان ينتقل بعدها القمر المكتمل الى برج الدلوالهوائي ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من برج الاسد فتستعيد مواليد الابراج الهوائية حماستها فتتوصل الى بعض الارتباطات المثمرة والى التوقيع على عقود طالما سعيت للحصول عليها.ونختم الاسبوع مع انتقال القمر الى الحوت فتتحسن ظروف كل من مواليد السرطان العقرب والحوت.

أما تنقلات الكواكب تكون على الشكل التالي الشمس عطارد المريخ والزهرة في الاسد يسهل حركة التواصل والمواصلات والقضايا القانونية العالقة لكل من مواليد الحمل الاسد والقوس ما يعني بعض العرقلة المهنية والمالية لمواليد الثور االعقرب والدلو المشتري في القوس اورانوس في الثور زحل وبلوتون في الجدي.



بانتظار مواليد هذا الاسبوع سنة واعدة سنة المفاجآت الكبرى في كل المجالات سنة تقدم لك فرصاً ثمينة جداً تتحالف معك كل الكواكب وتساعدك على الخروج من المحن تتوضح لك الصورة ما يجعلك تخطو خطوات مميزة نحو المستقبل وتحصل على اكثر من فرصة للمشاركة في حدث مهم وكبير وقد تنتقل الى عمل افضل وسنراك في كل مكان كأن توقع على عقد جديد فجأة أو تتزوج فجأة فلديك الكثير من الحظ هذا العام ولكن من خلال الآخرين أي أن أشخاص في حياتك هم من سيقودنك إلى اكتشاف فرصه.سيكون لديك تغييرات جذرية في حياتك هذا العام بحسب رغباتك فمن يريد الطلاق سيقدم عليه ومن يريد الزواج سيتم له ما يريده ، كما أنك ستحصل على تسويات كان سعى لها قد تكون قضايا قانونية أو عقود جديدة.

مولود الاسد يتفق مع مواليد الميزان والحوت الف مبروك بالتوفيق يا رب

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