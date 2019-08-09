قصات وألوان شعر أنيقة من وحي نجمات هوليوود في آخر إطلالتهن

قبل أيّ مناسبة مهمّة كالأعياد، تحتاجين لتغيير جذريّ في مظهركِ، وخاصّة في تسريحة الشّعر ولونه، وهذا يُعدّ أمرًا محيّرًا بالنسبة لكِ، مجلة "ألور"، قدّمت مجموعة من قصّات وألوان الشّعر الجديدة، التي ظهرت بها النّجمات في الأونة الأخيرة، مثل تشارليز ثيرون، ميجان فوكس، وليدي غاغا، والعديد من النجمات. فاستوحي إطلالتكِ منهنّ واختاري ما يتناسب مع وجهكِ وطبيعة شعركِ.

شارليز ثيرون

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ذهبت شارليز إلى الشّعر الأسود القاتم بقصّة قصيرة في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2019، من مصفّفي الشّعر أدير أبيرجل، وتراي كنغهام، اللّذين حرصا على إعطائها إطلالة شعر صحيّة ولامعة، وإظهار ملامح وجهها بشكل أدقّ.

ميجان فوكس

غيّرت الحسناء ذات الشّعر البنيّ الطّويل إطلالتها إلى شعر أشقر قصير في مهرجان سول للموسيقى لعام 2019، وقرّرت التّخلّي عن إطلالتها القديمة، وتفاجأ معجبوها بالمظهر الجديد؛ لأنّهم معتادون على رؤيتها بالشّعر البنيّ الطّويل، الذي يميّز ملامح وجهها.

كيت هادسون

قرّرت الممثّلة إطالة شعرها القصير حتى يصل إلى كتفيها، مع الحفاظ على تمويجاته بلون خفيف من لون الباستيل الزّهريّ من مصفّف الشّعر، المصمّم غريغوري راسل.

كاتي بيري

المعروف عنها حبّها لتغيير تسريحة ولون شعرها باستمرار، لذلك هي إحدى أيقونات الموضة التي تتابعها السيدات، للتعرّف على أحدث الصّيحات. فقد ظهرت في الآونة الأخيرة بشعر أشقر فاتح متوسط الطّول، من تصميم مصفّفة الشّعر ريان تريجستاد.

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ليدي غاغا

ظهرت المُغنيّة في حفل توزيع جوائز غولدن جلوب لعام 2019، بشعر أزرق فاتح من ألوان الباستيل الباهتة، وتخلّصت من خصلات شعرها باللّون البلاتينيّ.

كاميلا منديز

تخلّت النجمة عن شعرها البنيّ الدّاكن، وتحوّلت للون الأشقر الجريء، وحافظت على نفس طول شعرها.

جابريلا يونيون

ظهرت الممثلة أثناء قضائها لعطلة عائليّة، بضفائر سوداء رفيعة وطويلة، ذات طابع إفريقيّ.

لوسي هال

تحوّلت من الشّعر الأشقر الغامق إلى الأسود القاتم، مع الحفاظ على تسريحة شعر قصيرة.

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