صور.. أول ظهور لابنة ريكي مارتن من زوجه "المثلي"

للمرة الأولى شارك الفنان التشكيلي السويدي، جوان يوسف، صورة ابنته "لوسي" من زوجه المطرب العالمي، ريكي مارتن، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر "جوان" صورة الطفلة صاحبة الـ7 أشهر، معلقًا عليها: "طفلتي لوسيا، إنها نور عيوني".

وكان النجم الأمريكي ريكي مارتن، احتفل بطفلته الأولى من زوجه جوان يوسف، الفنان السويدي، ذو الأصل السوري، حينما نشر صورة عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

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وكتب "مارتن" وقتها: "يسعدنا أن نعلن أننا أصبحنا آباء لفتاة جميلة وصحية سميناها لوسيا مارتن يوسف.. هذا بلا شك عيد ميلاد فريد واحتفال بعيد الميلاد في حياتنا، ونحن نحب طفلنا ونشعر بالامتنان لنتمكن من بدء هذا العام 2019 بأفضل هدية يمكن أن نحصل عليها، هبة الحياة".

كيف يخلف مثليي الجنس؟

وأثار طريقة إنجاب أطفال من مثليين كثير من الجدل، وقت قرر الثنائي الزواج، وأوضح الدكتور خالد النمرسي، أستاذ طب النساء والتوليد والعقم وزميل الكلية الملكية البريطانية للنساء والتوليد، في حديثه لـ"الوطن"، بأنه منذ العام 1999 وجدت بعض الأبحاث والنظريات أجريت حول هذا الشأن، لكن هذه النظريات لم يتم تطبيقها.

وتابع النمرسي، أنه من ضمن النظريات، هي شراء البويضات، وحقنها مجهريًا بالحيوانات المنوية، ومن ثم يتكون الجنين وهو عبارة عن مجموعة من الخلايا التي يتم وضعها في مكان محدد في منطقة الحوض عند الرجل الذي من المفترض أن يحمل الجنين، وهو ما أشبه بـ"الحمل خارج الرحم" لدى السيدات، ويحصل الجنين على غذائه عن طريق الدم، حتى تتم عملية الولادة من الرجل.

وتابع النمرسي أن فرص نجاح هذه العملية تكاد تصل إلى صفر بالمائة، بالإضافة إلى الخطر الذي يصيب الرجل منها حدوث نزيف حاد والتصاقات في الأمعاء، ومن الممكن أن تؤدي إلى الوفاة.

وأما عن الطرق الأخرى في الولادة عند الرجال، هي إجراء عملية زرع الرحم لدى الرجل، ورغم أن هذه العملية هي أقل خطر من العملية الأولى إلا أن جسم الرجل يمكن أن يرفض هذا الرحم، وفي حال نجاح ذلك يتم وضع الأجنة.

وكذلك يمكن الاستعانة بالأم البديلة من أجل إنجاب الأطفال، الذين يوضعون في رحمها، وهو ما لجأ له "مارتن" في إنجاب طفليه التوأم في المرة الأولى، قبل طفلته الأخيرة "لوسيا".

وفي تقرير نشرته مجلة "people" فإن "مارتن" أوضح بأن لديه النية في تكرار التجربة مرة أخرى، بالاعتماد على تأجير الأرحام لإنجاب طفل آخر، فهو يسعى المرة المقبلة لأن تكون فتاة.