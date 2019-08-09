على أنغام "ليه بيداري كدة".. مريهان حسين ترقص مع أحمد حاتم في عقد قرانه

على نغمات أغنية روبي "ليه بيداري كدة"، أدت الفنانة مريهان حسين وصلة رقص بصحبة أحمد حاتم، وعدد من المشاهير ونجوم الفن، خلال مناسبة عقد قرانه.

ونشرت مريهان مقطعي فيديو، وعددا من الصور الفوتوغرافية، وشاركتها مع جمهورها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وارتدت مريهان، فستانا أزرق، ذات أكمام طويلة وقصيرة، وتركت شعرها منسدلا، بينما ارتدى أحمد حاتم بنطلون كلاسيك رمادي وقميص أبيض.

وأرفقت مريهان حسين لقطاتها السعيدة بتعليق جاء فيه، "مبروك لـ المجنون المفضل، الشخص الوحيد الذي يمكن أن أكون أمامه غبية، وخرقاء، وغريبة، أنا فقط سعيدة للغاية لأجلك، ربنا يباركك أنت وزوجتك، أحبك كثيرا".

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وتفاعل جمهور "مريهان" معها عبر الإعجابات والتعليقات، والتي جاء من بينها، "menna love you dad"، "مبروووووووك مبرررروك وعقبالك يا أجمل #ميرهان_حسين ف الدنيا"، وقال آخر، "بترقصي مع اللي قتلك بالسكينة؟".