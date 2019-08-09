بـ"النقاب".. يسرا تؤدي مناسك الحج برفقة إلهام شاهين وهالة سرحان

بعباءات فضفاض سوداء، ظهرت الفنانة يسرا والإعلامية هالة سرحان والممثلة إلهام شاهين، خلال أدائهن مناسك الحج، حيث شاركت الأخيرة صورة تجمعهن بالمملكة السعودية، عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

وظهرت إلهام وهالة مرتديتان عباءة سوداء غير منقوشة، وحجاب يحمل اللون نفسه، فيما ارتدت يسرا نقاب بالإضافة إلى عباءة تحمل نقوش فاتحة اللون، عقب أسابيع من وفاة والدتها.

وعلقت "شاهين"، على المادة المصورة، قائلة: "اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك.. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت.. أعوذ بك من شر ما صنعت.. أبوء لك بنعمتك عليّ..من أجمل مكان بالدنيا لأداء مناسك الحج".

خلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد على مايزيد عن 4100 تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "اللهم قوي إيمانكم وثبت حجابكم ومتجوش بعد الحج تلبسوا مكشوف"، و"هي يسرا لابسة نقاب ليه"، و"ماشاء الله حج مقبول وذنب مغفور، عليكم ألف عافية".

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وكانت والدة الفنانة يسرا، صباح توفيت 24 يوليو الماضي، داخل أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين بعد صراع مع المرض.