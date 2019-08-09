حذّر الدكتور تامر بدر، زميل كلية الجراحين الملكية ببريطانيا واستشاري جراحة وتقويم الأسنان، الأمهات من ترك "البيبرونة" في فم أبنائهم أثناء النوم، موضحاً أنها عادة شائعة لدى كثير من الأمهات، لكن علمياً وطبياً تترك أثراً سلبياً عليهم.
ويوضح زميل كلية "الجراحين الملكية"، لـ"الوطن"، أن "البيبرونة" تحتوي على ألبان بها سكريات كثيرة، وطالما أنها في فم الطفل، ستظل تلك السكريات موجودة لفترة طويلة في فمه، ما سيؤثر سلباً عليه.
وأشار "بدر"، إلى أن الأطفال الذين طالما تكرر أمهاتهم تلك العادة، بعد مرور قرابة عامين على ميلادهم، ستجد "أسنانهم مسوسة"، على الرغم من حداثتها.
ونصح زميل كلية "الجراحين الملكية"، بأهمية الرضاعة الطبيعية، موضحاً أنها مهمة للغاية سواء في تكوين الجسم أو الأسنان بصفة خاصة.
يذكر أن "بدر"، هو استشاري جراحة وتقويم الأسنان بمستشفى "مصر للطيران"، وزميل كلية الجراحين الملكية بادنبره ببريطانيا، ورئيس "دينتال كير إيجيبت".
كانت هذه تفاصيل خبر للأمهات.. ترك "البيبرونة" في فم طفلك لفترة طويلة يصيبه بالتسوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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