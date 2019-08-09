حقيبة "الفاني" المستوحاة من التسعينيات تتربع على عرش الموضة من جديد

بعد ظهور بيونسيه، وكيندال جينر، بحقيبة "الفاني" المستوحاةِ من التسعينيات، وتألق نجمات ستايل الشارع في الصف الأمامي في أسبوع الموضة، عادت هذه الحقيبة العملية لتتربع على عرش الموضة من جديد، ونستعرض معك آخر صيحات الموضة بأشكالٍ وألوانٍ مختلفة، لتتألقي في إطلالتك القادمة بحقيبة الخصر أو الكروس من ستايل الفاني.

حقيبة الخصر ذات الغرز البارزة

تتميز هذه الحقيبة المستوحاة من الطراز الغربي، بحواف صدفية بغرز بارزة تضفي عليها بعدًا مميزًا.

حقيبة الكروس الجلدية

على شكل ظرف هيكلي انطلق هذا الستايل الرائع باللون الوردي الجذاب، على جوانبها الشعار الذهبي، فهي تصميمٌ أنيق وعملي في آن واحد.

حقيبة الخصر الجلدية

انطلقت الحقيبة الجلدية على غرار ستايل الشارع الأنيق، وهي الخيار المفضل للنجمات حول العالم، ارتديها على شورت الدراجة مع سترة قصيرة.

حقيبة التقنية الجلدية

مجموعة مكونة من 3 حقائب بأحجام مختلفة وأشكال متميزة، لتميز إطلالتك الاحتفالية، وتتيح لك الأحجام المختلفة إمكانية تغيير الإطلالة بحسب المناسبة والمكان.

حقيبة الفاني للجنسين

تناسب الرجل والمرأة على حد سواء، ويمكنك مبادلتها مع زوجك لتظهري بشكل مختلف كل مرة، قد تكون الطباعة (الكومونو) مناسبة أكثر للرجال، لكنها مناسبة للمرأة التي تفضل الألوان القاتمة.

أقرأ أيضًا:

Advertisements

كيندال جينر خلال حفلة لزوج شقيقتها كايني ويست

حقيبة الفاني القابلة للتعديل

هذه الحقيبة مزودة بحزام قابل للتعديل وحزام سلسلة ذهبية؛ ما يسهل حملها ويعدد من استخداماتها.

حقيبة نصف القمر

حقيبة ملونة تتطابق مع ملابسك اليومية، لذا هي مثالية للعمل والتسوق وغيرهما من المهام اليومية، نسقيها مع الفستان الأبيض، ولا تقلقي بشأن الألوان فهي مريحة جدا للعين وتناسب جميع الأذواق.

جمعت هذه الحقيبة بين ستايل "الفاني" وشكل الحقيبة التقليدية الكلاسيكية، بستايل حقيبة الخصر، ومصنوعة من الجلد المنقوش بجلد التمساح باللون الزيتوني الهادئ والبيج الناعم، ارتديها مع الـ "تي شيرت" لإطلالة كاجول بامتياز.

قد يهمك ايضاً:

بيع فستان "كيندال جينر" في "أمفار" الخيري بمبلغٍ خيالي

كيندال جينر تتألّق بسروال برتقالي فضفاض وبلوزة دون أكمام