"ملك الشوارب" في صربيا بشارب طوله 140 سنتمتراً

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-
في مهرجان في ريف صربيا، أخيراً، تم تتويج عالم البناء المتقاعد زوران لازارفيتش "ملك الشوارب" في البلاد، بشاربه الذي يصل إلى 140 سنتمتراً، حسب موقع "البيان".
زوران البالغ من العمر 70 عاماً كان يربي شاربه منذ عام 2011، وقرر بعد تقاعده تركه ينمو حتى يتمكن على الأقل من لفه حول إحدى أذنيه.
يقول الآن على "راديو فري يوروب" إن بإمكانه لف شاربيه أربع مرات حول كل أذن.
عاش في النمسا لأكثر من 40 عاماً، ويذكر انه عند انتقاله إلى تلك البلاد في عام 1973، تم إخراجه من القطار عند الحدود دون معرفة السبب، وبعد مغادرة القطار قال له رجل ألماني إن السبب يعود لغياب الشارب في صورة جوازه، فاضطر الى قص شاربيه ووضعهما في جيبه.
حلق شاربه مرة واحد فقط في حياته، على الرغم من أن زوجته لا يعجبها الشارب.
وبرغم تتويجه "ملك الشوارب" في صربيا، إلا أن شاربه لا يحطم السجل العالمي لأطول شارب والذي يعود للهندي رام سينغ تشاوهان، بشارب طوله 4.29 متر.
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