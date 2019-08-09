"الإفتاء" توضح حكم امتناع المرأة عن صيام عرفة لـ"عذر شرعي"

حالة من الضيق تنتاب بعض السيدات عند نزول الحيض قبل أو أثناء يوم عرفة، ما يمنعهن من أداء نافلة الصيام، ذات الثواب العظيم، من غفران الذنوب لسنة ماضية وأخرى مقبلة.

الإفتاء تعلق

وبدروها، أوضحت دار الإفتاء المصرية، في الفتوى رقم 3355، أنه إذا نوت المرأة الصيام، ثم لم تتمكن من ذلك بسبب عذر خارج عن إرادتها، فلها الأجر والثواب.

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واستشهدت "الإفتاء"، بحديث النبي، الذي قال خلاله: "مَن همَّ بحسنة ولم يفعلها كُتِبَتْ له حسنةٌ، فإن فعلها كُتِبَتْ له عشر حسنات"، ما يعني أن ثواب المرأة المفطرة بسبب الدورة الشهرية، لن يكون منقوصا عند الله.

أعلنت دار الإفتاء المصرية، في بيان لها، أن اليوم الجمعة أول أيام شهر ذي الحجة، وأن يوم السبت الموافق 10 أغسطس، هو يوم 9 ذي الحجة، وقفة عرفات.

وأكدت "الإفتاء"، في بيانها، أن عيد الأضحى المبارك، يوافق يوم الأحد الموافق 11 أغسطس الجاري.