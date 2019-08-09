"عايز طفل تاني" أحمد حسن وزينب عرض مستمر.. ومتابعون: اتكلموا عن الغرامة

لم يتوقف الزوجان أحمد حسن وزينب عن نشر مقاطع فيديو مصورة عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يكتفيا بما نشراه سابقًا من فيديوهات أثارت حولهم الجدل، ليقوما بنشر مقطع فيديو جديد متجاهلين الأخبار التي يتم تداولها عنهم، والبلاغ المقدم ضدهم من قبل المجلس القومي للأمومة والطفولة للنائب العام، بسبب استغلالهم لطفلتهم "أيلين"، وتعريضها للخطر.

"مقلب انا عايز طفل تاني.. ما توقعت رد فعل زوجتي"، كان هو عنوان المادة المصورة الجديدة لليوتيوبر أحمد حسن، وهو عبارة عن مقلب قام به ليرصد رد فعل زوجته زينب حول رغبته في إنجاب طفل جديد، على مدار 17 دقيقة.

وحقق مقطع الفيديو المصور مايقرب من مليون و300 ألف مشاهدة، متخطيًا الـ9 آلاف تعليق فور نشره عبر قناتهم الرسمية على موقع "يوتيوب".

وطالب الرواد خلال تعليقاتهم على المادة المصورة توضيح حقيقة الأمر الذي حدث معهم إلى جانب رغبتهم في قيام الثنائي بعمل مقطع فيديو تعليقًا على الغرامة والسجن، وكان من أبرزها: "نفسي أحمد حسن وزينب يتكلموا في موضوع دفع غرامة الـ200 ألف والحبس 5 سنوات، أحمد انت لازم تعملينا فيديو تجاوب بيه على اسألتنا احنا متابعينك ولازم تقولنا ايه الي حصل معاك، بخصوص فيديوهات ايلين والبلاغات".

وكان من أبرز التعليقات ردًا على مقطع الفيديو المصور: "صدى صوتك باين فى الصالة عالى وبيجلجل وباين فى الفيديو و تقولنا انا بكلمكم بصوت واطى علشان زينب ماتسمعش، زينب باين عليها اوى انها عارفة المقلب لانها ضحكت ومقلتش كمان كلمة خارجية وكدة تبقى عارفة المقلب".

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قصة فيديوهات أحمد وزينب

وكان الثنائي أحمد وزينب قد أثارا موجة من الغضب، بعد نشرهما 7 مقاطع مصورة، محورها هي الطفلة إيلين، وحازت تلك الفيديوهات على ملايين المشاهدات، والتي بدورها أدرت عليهما أموالا طائلة، ولكن أشد ما أغضب رواد "السوشيال ميديا"، هو تعامل الزوجين مع الطفلة الصغيرة، حيث أعده كثيرون "عنفا ضد الأطفال"، واستغلال تجاري لها من أجل التربح من مقاطع "يوتيوب".

وعلى أثر ذلك، تقدم المجلس القومي للطفولة والأمومة ببلاغ للنائب العام، والذي أمر بالتحقيق فيه، يتهم أحمد حسن وزوجته زينب بالإساءة لطفلتهما، وقال المجلس القومي للطفولة والأمومة، إنه استقبل عدة بلاغات وشكاوى بشأن الإساءة لطفلة حديثة الولادة، وذلك عبر الاتصال بخط نجدة الطفل 16000 أو على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلس.

ويمتنع الثنائي عن نشر فيديوهات جديدة للطفلة، ولكنهما نشرا فيديو جديدا لشقيقة أحمد حسن، وهما ينفذان فيها مقلبا.

بلاغ ثان ضد أحمد وزينب

ورغم الصمت وعدم نشرهما مقاطع مصورة لـ أيلين، قال صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، في تصريحات خاصة لـ"هن"، إن المجلس تقدم ببلاغ ثان ضد أحمد حسن وزوجته زينب، وذلك تأكيدا على ما تقدم به من بلاغ قديم.

وجاء محور البلاغ الثاني حول 2 من المقاطع المصورة، بعنوان، "أخيرا طلعت شهادة ميلاد لبنتنا"، والثاني عنوانه "أول مرة زينب تقرأ قرآن لبنتها"، وأضاف أنه حضر ممثل من المجلس أمام نيابة المعادي، وتقدم بمحضر اتهام للزوجين، واستمعت النيابة لأقواله، وفتحت فيه نيابة المعادي التحقيق.