يتعرض عدد كبير من الصغار للحمى الشوكية أو كما هو معروف عالميًا التهاب السحايا وهى عدوى تسبب التهاب الغشاء المحيط بالمخ والحبل الشوكي والذي يجعله مرض يهدد حياة من يصاب به حيت يمكن أن تتطور الحالة إلى تلف دائم في المخ ومشاكل عصبية تصل إلى الموت.

وتستعرض "هُن" في التقرير التالي أعراض الحمى الشوكية، نقلا عن منظمة الصحة العالمية.

الأعراض:

في البداية تظهر أعراض تشبه الأنفلونزا، وتزداد حدة خلال عدة ساعات أو أيام.

الأعراض التي تصيب من هم فوق عمر السنتين:

ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة.

تصلب الرقبة.

صداع حاد مع غثيان وقيء.

ظهور طفح جلدي.

تشنجات.

صعوبة في التركيز.

الإعياء وصعوبة الاستيقاظ من النوم.

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الحساسية للضوء.

الأعراض التي قد تظهر على من هم دون السنتين:

ارتفاع درجة الحرارة.

الخمول وعدم الاستجابة.

انتفاخ في منطقة اليافوخ بالرأس.

تصلب جسد ورقبة الطفل.

رفض الرضاعة.

الهيجان ورفضه للحمل بواسطة الآخرين.

البكاء بنبرة غير طبيعية.

تشنجات.

طفح جلدي عند بعض الحمى الشوكية.