طرق عمل السويت

يعتبر "السويت" من الطرق الفعالة في إزالة الشعر، والحفاظ على البشرة من الضرر، والتي يستخدمها كثير من السيدات، ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يقدم لك موقع "هن"، طرق مختلفة لصنع "السويت" في البيت. طريقة عمل السويت الأولى 4 أكواب من السكر 1/2 كوب عصير ليمون 1/2 كوب ماء. طريقة التحضير تُخلط جميع المكوّنات في قدر على النار على حرارة منخفضة، حتى يبدأ السكر في تكوين الفقاقيع. يصبح "السويت" جاهزا عندما يصبح لون الخليط مائلاً إلى اللون البني الذهبيّ. يُترك "السويت" ليبرد قليلاً. يوضع "السويت" في حمام ماء ساخن. استخدميها. طريقة عمل السويت الثانية 2 كوب سكر بني. كوب و1/2 عصير ليمون. طريقة التحضير تخليط كل المكوّنات في قدر على نار منخفضة. عندما يتركز ويصبح من اللون البني، يصبح جاهزا. يمكن تخزينه وتذويبه بحمام الماء الساخن. Advertisements طريقة عمل السويت الثالثة عصير 1/2 ليمونة. 1/4 كوب عسل. كوب سكر بني. طريقة التحضير تخلط المكوّنات في قدر على النار ويقلب حتى يتجانس. يسخّن "السويت" في الميكروويف لمدّة 3 دقائق. إيقاف تشغيل الميكروويف عند ظهور الفقاقيع. طريقة عمل السويت الرابعة كوب سكر. ملعقتين كبيرتين من عصير ليمون. ملعقتين كبيرتين من الماء. عسل (اختياري). طريقة التحضير تخلط المكونات وتوضع في قدر على حرارة منخفضة. يقلب "السويت" حتى لا يحترق". يقلب لحين يتحول للون الأصفر، ويخزن في الثلاجة لحين استخدامه.

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