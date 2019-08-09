نصائح عند إزالة الشعر بالـ"سويت"

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تبدأ الفتيات في الاستعداد له، بشراء ملابس جديدة، واختيار المكياج المناسب، وكذلك خطوات النظافة الشخصية التي تبدأ بإزالة الشعر.

وكثيرات يلجأن لإزالة الشعر بالـ"سويت"، وفيما يلي بعض النصائح يقدمها موقع "هن".

الحرارة

يجب الحرص على متابعة درجة حرارة "السويت" بحيث لا يكون ساخنا جدا ويؤدي لحرق البشرة.

توزيع السويت

عند التأكد من الحرارة، يوزع "السويت"، بواسطة عصا خشبية، أو شرائط الواكس، ويوزع بعكس اتجاه نمو الشعر.

حمام ماء ساخن

احرصي على وضع ماء ساخن خلال عمل السويت، للمحافظة على درجة حرارته دافئة، وقوامه مرن.

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الشمس

تجنبي تعرض بشرتك للشمس، بعد "السويت" حتى لا تكتسب لونا بسرعة.

التقشير

اعملي "سكراب"، على أنحاء جسمك، قبل عمل "السويت"، بأيام قليلة، لتهيئة البشرة لإزالة الشعر، وبعد إزالته مرة أخرى بعد عمل "سويت".

الصبار

يمكنك استخدام الصبار، لتهدئة الجلد بعد عمل "السويت".

ملابس فضفاضة

تسبب الملابس الضيقة في المزيد من الألم والتهيج في البشرة.