ياسمين عبدالعزيز تكشف أمنية حياتها: "كنت عايزة أطلع ظابط شرطة"

حلت الفنانة ياسمين عبدالعزيز ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي، في برنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "cbc".

وكشفت عبدالعزيز عن أمنيتها في طفولتها قبل أن تلتحق بالوسط الفني، مشيرة إلى أنها لم تكن تحب التمثيل أو تحلم بأن تكون ممثلة، لكنها كانت تحلم أن تكون ضابطة شرطة، لافتة أنها ذهبت بالفعل وسألت عن الالتحاق بكلية الشرطة للفتيات ولكن لم يكن ذلك متاحًا وقتها، "أنا مبحبش التمثيل ومكنتش عايزة أطلع ممثلة وكنت عايزة أطلع ظابط".

وعبرت عن حبها الشديد للإعلانات، التي كانت سبب معرفة الجمهور بها، لافتة أنها ظلت تقدم إعلانات لمدة 5 سنوات تلقت خلالها عروض للقيام بأعمال فنية ولكنها رفضت.

وعن أول عمل فني قدمته عبدالعزيز قالت إنه مسلسل "امرأة في زمن الحب" وقدمته بناء على طلب الفنانة سميرة أحمد وكانت تبلغ من العمر وقتها 15 عاما، وكان أول مشهد لها يحتوي على بكاء مشيرة أنها كانت تبكي بشكل حقيقي نظرًا لصعوبة الموقف وقتها.