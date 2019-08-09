نصائح لعلاج تسلخات الجلد بسبب ماء البحر المالح

التهاب الجلد مرتبط دائمًا بالمصايف يحدث نتيجة التعرض لحرارة الشمس والغوص في المياه المالحة بعد الخروج من البحر، ينتج عنه الإصابة بالتهابات جلدية، ومن أعراضه احمرار الجسم، والتهابات الجلد، وحساسية الجلد، وجفاف المنطقة المصابة، وللتخلص من التهابات الجلد بعد الخروج من البحر يقدم موقع "Daily Medical"، مجموعة من النصائح للحماية من التهابات الجلد. التعرض للشمس تجنب التعرض للشمس خلال فترة العلاج. غسل الوجه غسل الوجه أو المنطقة المصابة بماء الورد. كريمات حروق الشمس دهن المنطقة المصابة بمرهم حروق الشمس للتخفيف من حدة الالتهابات. Advertisements نزول البحر بعد الساعة 4 يجب تجنب التوجه للبحر قبل الساعة 4 عصرًا، لمنع تعرض الجسم لأشعة الشمس الضارة. كريم واقي الشمس وضع كريم واقي الشمس قبل الخروج من المنزل بنصف ساعة. الماء والعصائر شرب كميات وفيرة من المياه والعصائر . الفواكه والخضروات تناول الفواكه والخضروات لأنها تساعد على ترطيب الجلد وتقويته.

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