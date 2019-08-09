طريقة عمل تتبيلة البوفتيك..السر في مية البصل

بخطوات بسيطة تعرفي على طريقة عمل تتبيلة البوفتيك، وهي من الطرق السهلة التي يمكن تحضيرها لتجهيز البوفتيك.

مقادير عمل تتبيلة البوفتيك

كيلوجرام من ستيك اللحم.

نصف كوب من خل البلسميك.

ربع كوب من الصويا صوص.

ثلاث ملاعق كبيرة من الثوم المهروس.

ملعقتان كبيرتان من العسل.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ملعقتان صغيرتان من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة كبيرة من بودرة البصل.

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نصف ملعقة كبيرة من الملح.

نصف ملعقة كبيرة من حصى البان المطحون.

رشة من الفلفل الأحمر الحار المطحون.

ربع ملعقة كبيرة من الصلصة الحارة.

طريقة عمل تتبيلة البوفتيك

ضعي خل البلسميك، والصويا صوص، والثوم، والعسل، وزيت الزيتون، والفلفل الأسود، وبودرة البصل، والملح، والصلصة الحارة، والفلفل الأحمر، وحصى البان في وعاء عميق.

قلبي المكونات مع بعضها حتى تتجانس.

انقعي قطع الستيك في التتبيلة، واتركيها ليلة كاملة.