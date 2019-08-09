ذكرت الرابطة الألمانية لأطباء الأعصاب، أن اكتئاب ما بعد الولادة لا يقتصر على الأمهات فقط، بل إنه قد يصيب الآباء أيضا، حيث أنهم قد يشعرون بالحزن أو الإرهاق أو التعب الشديد أو القلق أو تغيرات في أنماط الأكل والنوم المعتادة، وهي نفس الأعراض التي تظهر على الأمهات في حالة الإصابة باكتئاب ما بعد الولادة.
وبين الأعراض الأخرى التي تظهر على الآباء كما ذكرها موقع "health life"، عدم الاكتراث والأرق والتهيج والنفور الجنسي وتقلب الحالة المزاجية، وعادةً لا تحدث هذه الأعراض بعد الولادة مباشرةً، لكنها تظهر تدريجيا ولا تختلف عن حالات الاكتئاب الأخرى.
وأشارت الرابطة الألمانية إلى أن حالات الاكتئاب لدى الآباء عادة ما تكون أقل وطأة مقارنة بالأمهات.
وأشارت الدراسات إلى انخفاض مستوى هرمون التستوستيرون لدى الرجال أثناء فترة حمل المرأة، وإذا كان المرأة تعاني من اكتئاب ما بعد الولادة فإن خطر إصابة الأب بهذا الاكتئاب تزداد تبعا لذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر دراسة: اكتئاب ما بعد الولادة يصيب الآباء مثل الأمهات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.