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طريقة عمل تشيز كيك اللوتس

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التشيز كيك من الحلويات الغربية المفضلة لدى الجميع، يحبها الكبار ويعشقها الصغار، لكنها باهظة الثمن في الأسواق.

"هن" يقدم طريقة عملها بخطوات سهلة وبسيطة، فقط اتبعيها لتحصلي على ألذ تشيز كيك لوتس على الإطلاق.

مكونات تشيز كيك اللوتس

200 جرام من بسكويت اللوتس المطحون

100 جرام زبدة سائلة

كوبين سكر

كوبين حليب بودرة

معلقة صغيرة قرفة مطحونة

علبتين قشطة

كوب زبادي

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للوجه

كوب زبدة لوتس مذوبة في حمام مائي

ملعقتين كبيرتين بسكوت لوتس مطحون

طريقة تحضير تشيز كيك اللوتس

ضعي بسكويت اللوتس المطحون بوعاء، وضيفي له الزبدة السائلة، والقرفة، ثم اخلطي المكونات باليد حتى يتشكل لديك خليط متجانس.

ضعي خليط البسكويت بقاع قالب التشيز كيك، وأدخلي القالب للفرن لمدة 5 دقائق، على درجة حرارة 180.

في وعاء آخر، اخلطي السكر، مع الحليب البودرة، والزبادي والقشطة، ثم صبي الخليط فوق قاعدة البسكويت.

ادخلي القالب للرف السفلي في الفرن لمدة 10 دقائق.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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