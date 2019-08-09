طريقة عمل تشيز كيك اللوتس

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التشيز كيك من الحلويات الغربية المفضلة لدى الجميع، يحبها الكبار ويعشقها الصغار، لكنها باهظة الثمن في الأسواق.
"هن" يقدم طريقة عملها بخطوات سهلة وبسيطة، فقط اتبعيها لتحصلي على ألذ تشيز كيك لوتس على الإطلاق.
مكونات تشيز كيك اللوتس
200 جرام من بسكويت اللوتس المطحون
100 جرام زبدة سائلة
كوبين سكر
كوبين حليب بودرة
معلقة صغيرة قرفة مطحونة
علبتين قشطة
كوب زبادي
للوجه
كوب زبدة لوتس مذوبة في حمام مائي
ملعقتين كبيرتين بسكوت لوتس مطحون
طريقة تحضير تشيز كيك اللوتس
ضعي بسكويت اللوتس المطحون بوعاء، وضيفي له الزبدة السائلة، والقرفة، ثم اخلطي المكونات باليد حتى يتشكل لديك خليط متجانس.
ضعي خليط البسكويت بقاع قالب التشيز كيك، وأدخلي القالب للفرن لمدة 5 دقائق، على درجة حرارة 180.
في وعاء آخر، اخلطي السكر، مع الحليب البودرة، والزبادي والقشطة، ثم صبي الخليط فوق قاعدة البسكويت.
ادخلي القالب للرف السفلي في الفرن لمدة 10 دقائق.
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