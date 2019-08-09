تألقي بأحدث الإطلالات والتصاميم الشبابية المستوحاة من الملكة رانيا

بأجمل التصاميم العصرية الكاجوال أطلت علينا الملكة رانيا في الفترة الأخيرة بلوكات يمكن ان تعتمديها أنت أيضاً لتتألقي بدورك في إطلالاتك. فقط إتبعي بعض الخطوات البسيطة لتحصلي على لوك عصري وأنيق بأسلوب الملكة رانيا.

القميص الأبيض مع السروال

في أحدث إطلالاتها، إختارت الملكة رانيا تنسيق القميص الأبيض مع السروال. في الإطلالة الأولى إختارت قميصاً من تصميم فيكتوريا بيكهام نسّقته مع السروال الأسود. أما في اللوك الثاني فإختارت قميصاً باللونين الأبيض من الأمام والبيج من الخلف من ماركة Tibi ولأنه واسع نسّقت معه حزاماً عريضاً، وأكملت اللوك بسروال دينيم بلون كحلي داكن.

السروال الأسود

السروال الأسود قطعة مهمة في إطلالات الملكة رانيا سواء في إطلالاتها الكاجوال أو الرسمية. وفي أحدث إطلالة لها نسّقته مع القميص الواسع المزيّن بالتطريزات عند الياقة والأكمام باللون الأحمر.

الحزام لتحديد الخصر

سواء لدى إختيارها إطلالة بالفستان أو بالتنورة أو السروال، تحرص الملكة رانيا في أغلب إطلالاتها على تنسيق اللوك مع الحزام سواء الرفيع أو العريض. والدليل الإطلالتان التي سبق أن ذكرناهما حيث زيّن القميصان حزامان حددا خصرها الرشيق.

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