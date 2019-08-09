حيل وأفكار فعالة لتنظيم الأطعمة في الثلاجة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 -

في الكثير من الأحيان تعاني ربات البيوت من سوء تنظيم محتويات الثلاجة بسبب عدم وجود مساحات كافية لها، أو لعدم امتلاكهن خبرة كافية في كيفية تنظيم الأطعمة في الثلاجة.

ومن هذا المنطلق نقدم لكم بعض النصائح والحيل المفيدة لتنظيم الأطعمة في الثلاجة، بحسب ما نقل موقع "24 الإماراتي" عن موقع "ذا كيتشين" الإلكتروني، وذلك على النحو التالي:

1- استخدمي لصاقات إسمية للأطعمة

حاولي وضع المنتجات الغذائية في حاويات بلاستيكية ووضع لصاقات تحتوي على أسماء الأطعمة التي تحتوي عليها كل حاوية بلاستيكية وتاريخ شرائها، لأن تاريخ الشراء يساعد على معرفة مدى صلاحية المنتج بعد فترة من شرائه.

2- تخزين اللحوم في رف خاص في الثلاجة

لتجنب تسرب السائل الذي يخرج من اللحوم إلى الأطعمة الأخرى، حاولي الاحتفاظ باللحوم في حاوية بلاستيكية خاصة وضعيه في رف منفصل بعيداً عن بقية الأطعمة.

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3- إعداد قائمة بموجودات الثلاجة

يمكنك إعداد قائمة بموجودات الثلاجة لتعرفي الأشياء التي يجب أن تشتريها، وتجنب شراء أطعمة لا تحتاجينها.

4- استخدمي كرتونة البيض الفارغة لتخزين العبوات الصغيرة

يمكن الإفادة من كرتونة البيض الفارغة في تخزين وتنظيم العبوات الصغيرة مثل عبوات عصائر الأطفال أو زجاجات الكاتشب والمايونيز، وقلبها رأساً على عقب لتتناسب مع فتحات كرتونة البيض.

5- شراء حاويات متعددة الأقسام لتنظيم العبوات الغذائية فيها

يُنصح بشراء حاويات بلاستيكية خاصة متعددة الأقسام لتخزين العبوات فيها مثل عبوات الحليب وزجاجات العصير.