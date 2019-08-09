لتلميع النحاس وإزالة المكياج.. استخدامات غريبة لبودرة حليب الأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 -

هناك مجموعة من الاستخدامات التي تجهلها الكثير من ربات المنازل لحليب البودرة، بخلاف تغذية الأطفال أو إعداد "شاي باللبن"، بحسب ما نقل موقع "24 الإماراتي" عن موقع وايز بريد الإلكتروني:

1- اللبن الزبادي

بدلاً من شراء اللبن الزبادي الجاهز من السوق، يمكن لربة المنزل تحضير اللبن الخاص بها باستخدام حليب البودرة.

ضعي ربع لتر من الحليب المحضر في إناء نظيف، وأضيفي كوباً آخر من الحليب المجفف لزيادة سماكة الخليط قليلاً، وامزجي نصف كوب من اللبن الزبادي التجاري، واتركي الخليط في مكان دافئ لمدة 8 ساعات.

2- السمك المجمد

ضعي السمك المجمد في طبق يحتوي على حليب البودرة لتمتص الأسماك المواد المغذية وتعود طازجة كما لو أنها خرجت من البحر للتو.

3- كريم للحلاقة

إذا نفذ كريم الحلاقة، يمكن تصنيع كريم بسيطة باستخدام حليب البودرة بعد مزجه مع الماء للحصول على القوام الكريمي المطلوب.

4- علاج لسعات الحشرات

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اصنعي عجينة من الحليب المجفف والماء (جربي أجزاءً متساوية من الحليب المجفف والماء) مع رشة من الملح، وضعيها على مكان لسعة الحشرات، حيث تساعد على الشفاء وتخفف من تهيج الجلد والحكة.

5- حروق الشمس

يمكن أيضاً تطبيق الوصفة السابقة على مكان حروق الشمس، حيث تساعد على تهدئة البشرة وتمنحك الشعور بالراحة لفترة طويلة.

6- ترطيب البشرة

لعلاج الجلد الجاف، افركي قليلاً من الحليب على بشرتك واسمحي له بامتصاص العناصر الغذائية، وتأكدي من شطفه جيداً بالماء بعد ذلك.

7- إزالة المكياج

يمكن صنع عجينة من الحليب المجفف والماء الدافئ للحصول على قوام كريمي، وتطبق العجينة بعد ذلك على الوجه لإزالة مساحيق التجميل باستخدام قطعة قماشية أو كرة قطنية، حيث يعمل الحليب على تنظيف وترطيب البشرة وإزالة الأوساخ وبقايا مساحيق التجميل.

8- تلميع النحاس

يضاف الليمون أو الخل إلى الحليب الجاف لصنع محلول يستخدم لنقع الأواني والأدوات النحاسية لمدة نصف ساعة، قبل شطفها بالماء لاستعادة بريقها وتألقها.