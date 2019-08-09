أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، وهي فترة يتناول خلالها كثيرين لحوم الأضاحي، وتتفنن ربات المنازل في إعداد اللحوم بطرق مختلفة، بينها اللحمة التربيانكو. ونقدم لكِ طريقة عمل اللحمة التربيانكو، على طريقة الشيف الشربيني: المقادير عرق لحمة بصل جزر ثوم ورق لورا حبهان كرفس طماطم بهارات اعشاب ملح فلفل Advertisements زيت لسان عصفور طريقة التحضير - لفي العرق جيدا بخيط دوبارة وادهنية بعصير طماطم وملح وفلفل. - ضعيه في مقلاة بها زيت ساخن جدا حتي تحمر. - ضيفي لها مكعبات جزر وبصل وطماطم وكرفس وملح وفلفل وأعشاب، وانقليها إلى صينية الفرن. - ضيفي إلى الخضروات قليل من صلصة الطماطم واتركيها علي النار حتى تغلي. - ضيفي لها ورق لورا وجبنة واتركيها لتنضج في مقلاة على النار. - ضعي زيت مع لسان العصفور واتركية حتي يحمر. - في طبق التقديم ضعي لسان العصفور مع الخضروات المقطعة وعليهم عرق اللحمة مقطع شرائح.

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