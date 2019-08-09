ياسمين عبدالعزيز عن عدم ظهورها في برامج لمدة 17 عاما: "مبحبش الفضايح"

حلت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "cbc".

وكشفت عبدالعزيز سبب عدم إجرائها أي حوارات تلفزيونية خلال الـ17 عاما الماضية، قائلة: "في الفترة الأخيرة البرامج كلها كانت بتهاجم الفنانين وتطلعي في برنامج لازم يجيبوا الفضايح"، متسائلة: "وأنا ليه أطلع أتكلم في فضايح!".

وأشارت إلى أنها تكره الأضواء، "مبحبش الأضواء ولا بحب أطلع في برامج ولا أتصور لمجلات، ولا أعمل حوارات صحفية، أنا بحب الشغلانة بس وبحب أمثل بس".