حلت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "cbc".
وكشفت عبدالعزيز سبب عدم إجرائها أي حوارات تلفزيونية خلال الـ17 عاما الماضية، قائلة: "في الفترة الأخيرة البرامج كلها كانت بتهاجم الفنانين وتطلعي في برنامج لازم يجيبوا الفضايح"، متسائلة: "وأنا ليه أطلع أتكلم في فضايح!".
وأشارت إلى أنها تكره الأضواء، "مبحبش الأضواء ولا بحب أطلع في برامج ولا أتصور لمجلات، ولا أعمل حوارات صحفية، أنا بحب الشغلانة بس وبحب أمثل بس".
كانت هذه تفاصيل خبر ياسمين عبدالعزيز عن عدم ظهورها في برامج لمدة 17 عاما: "مبحبش الفضايح" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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