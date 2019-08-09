6 أسباب لتناول الأرز البني..منها إنقاص الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - مصراوى:-

إذا كنت تبحث عن الرشاقة أو لديك مخاطر صحية تحتم تقليل تناول الكربوهيدرات ربما حان الوقت لتعديل نظامك الغذائي ليعتمد على الأرز البني أو الأسمر بدلاً من الأبيض. يحتوي الأرز البني على مزيد من الألياف والمغذيات، ونسبة أقل قليلاً من النشويات. إليك أهم فوائد الأرز البني، حسب ما جاء في موقع "24 الإماراتي".

-يحتوي الأرز البني على مغذيات مفيدة للبشرة، وتساعد على تأخير ظهور التجاعيد، والحفاظ على مرونة البشرة.

-الأرز البني من الكربوهيدرات الصديقة التي تناسب الحمية الغذائية وتساعد على التخسيس.

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-يساعد تناول الأرز البني على ضبط نسبة السكر بالدم، وتفادي أمراض الشيخوخة مثل السكري والقلب.

- إذا كنت تشكو من حب الشباب توقف عن تناول الأرز الأبيض وتناول البني للحد من ظهور الحبوب وتقليل احمرارها.

- الأرز البني مناسب أيضاً لمشكلة الإكزيما.

-يحتوي الأرز البني على مغذيات تقلل تلف وجفاف الشعر.