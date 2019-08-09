تعرف على نوع الحقيبة المناسبة لصحة العمود الفقري

محمد اسماعيل - القاهرة - ( د ب أ)

أشارت كارولينه فيركمايستر إلى أن حقيبة الظهر هي الأصح من بين أنواع الحقائب المختلفة للعمود الفقري، نظراً لأنها لا تسبب إجهادا لجانب واحد من الجسم.

وأوضحت الطبيبة الألمانية، من مركز هامبورج إيبندورف الطبي الجامعي، أنه من الضروري ألا تكون الحقيبة ثقيلة للغاية وأن تكون مريحة أثناء الحمل، ولذلك نصحت الطبيبة باصطحاب الأغراض الهامة فقط، وتوزيع الوزن بشكل صحيح، مع ضرورة أن تكون أحزمة الحقيبة عريضة بدرجة كافية لتوزيع الحمل على مساحة أكبر.

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وأضافت كارولينه فيركمايستر أنه ليس هناك ثمة شيء ضد الحقائب الأخرى، وخاصة عند تناوب حمل الأنواع المختلفة منها؛ حيث تعمل هذه الأنواع على تنشيط مجموعة مختلفة من العضلات مع عدم إجهاد الجسم من جانب واحد.

ونصحت فيركمايستر بتغيير الجانب، الذي يتم فيه حمل الحقيبة، التي يتم تعليقها على الكتف بين الحين والآخر؛ حيث دائماً ما يميل الشخص إلى رفع الكتف بعض الشيء.

وحذرت الطبيبة الألمانية من الأحزمة، التي تضيق على الهياكل الحساسة في منطقة الرقبة؛ حيث يؤدي ذلك إلى تهيج الأعصاب والعضلات في الجزء العلوي من العمود الفقري