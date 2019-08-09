طريقة عمل الترمس لـ عيد الأضحى

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"الترمس" من الأطعمة المميزة، التي يفضلها الكثيرون خلال عيد الأضحى، وتبحث العديد من ربات البيوت عن طريقة إعدادها في المنزل، نظرًا لمذاقها المميز.
وفيما يلي، خطوات تحضير الترمس على طريقة الشيف أميرة شنب، مقدمة برنامج على قناة "CBC سفرة":-
المقادير
ترمس
عصير ليمون
شطة
ملح
كمون
طريقة التحضير
- وضع الترمس فى ماء ساخن لمدة 12 ساعة متواصلة، حتى ينضج.
- تصفيه الترمس جيدا من الماء.
- إضافة عصير الليمون على الترمس.
- إضافة الملح كمون والشطة على الترمس، وتقديمه.
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