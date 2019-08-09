طريقة عمل حلويات الدبيحة

الحلويات يمكن أكلها خلال العيد، مع الرقاق، بعد تناول الكبدة، والفتة واللحمة صباحا وخلال الغداء، ويقدم لك موقع "هن"، طريقة تحضير حلويات الدبيحة. المقادير كبدة حلويات كلاوي فشة مسلوقة ثوم عصير ليمون فلفل أخضر رومي سمن زيت بهارات Advertisements جوزة الطيب قرفة ناعمة زنجبيل ملح وفلفل أسود طريقة التحضير تقطع الحلويات وتشوح فى الزيت والسمن على النار. تضاف الكلاوي المقطعة ثم الفشة المسلوقة ثم الكبدة المقطعة ويقلب. يضاف الثوم المفروم والفلفل الأخضر الرومي. تضاف التوابل والملح والفلفل الأسود وعصير الليمون. يقلب الخليط ويقدم.

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