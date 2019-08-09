"حمراء ومتماسكة".. قبل عيد الأضحى تعرفي على الفرق بين اللحوم الطازجة والفاسدة

كثير من النساء لا يعرفن الفرق بين اللحوم الفاسدة والطازجة، حيث يتم وضع الأولى في ثلاجات لحفظها من العفونة قبل عرضها عليهن فتبدوا في هيئتها سليمة وهي لحوم فاسدة.

وحسب الموقع الطبي dailymedical ، فإن هناك علامات واضحة تستطيع من خلالها السيدة أن تفرق بين اللحوم الحمراء الطازجة واللحم الفاسد ولحوم الحيوانات غير الصالحة للأكل، وذلك من خلال بعض الصفات.

اللون:

عند شراء اللحم انظري جيداً إلى اللون، فلون اللحم الطازج يكون أحمر فاتح، ولون الدهن في اللحم الطازج مثل الجاموس والأبقار والضأن يكون مائل للأصفر، أما اللحم الفاسد يكون أحمر داكن ووردي في بعض أنواع اللحوم.

الملمس:

اللحمة الطازجة تجدينها متماسكة وملمسها طبيعي وبه ليونة، على عكس اللحم الفاسد فهو لين جداً وعند الضغط عليه بالإصبع تترك علامة واضحة بالإضافة إلى ملمسه اللزج، فاللزوجة تكون بسبب البكتيريا.

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الرائحة:

اللحوم الطازجة رائحتها مقبولة ومتعارف عليها، بينما اللحم الفاسد فرائحته لا تستطيع شمها وله رائحة مميزة جداً.

كما وضع dailymedical طريقة لاختبار اللحم لمعرفة ما إذ كان طازجا من عدمه، وذلك من خلال طريقتين، الأولى أنه في حال شراء أي نوع من اللحوم وكان له رائحة غير مستحبة وتخشى السيدة من تناوله، فلابد قبل إلقائه في القمامة طهيه للتأكد من صلاحيته، ثم تقوم السيدة بتدفئة السكين على النار وقطع قطعة صغيرة من اللحم، فإن لم تتغير الرائحة وأصبحت عادية فهذا اللحم يكون طازج، ولكن إذا تغيرت الرائحة واللون يكون هذا اللحم فاسد بالفعل، أما الطريقة الثانية فهي بوضع اللحم الفاسد في الماء في حالة تلوث الماء بالدم فيكون اللحم فاسدا.

ووضع الموقع الطبي، طريقة لمعرفة الفرق بين اللحوم الطازجة ولحم القطط والحمير، فلحم الحمير والخيل البلدي يكون لونه وردي جداً وله رائحة مختلفة عن اللحم العادي، ويكون أكثر ليونة، أما لحم القطط، يكون باهتاً ودهنه لونه أبيض، أما صفات اللحوم الحمراء الطازجة كلحم العجول لونه أحمر فاتح وليس وردي أو غامق، وأخيرًا لحم الأغنام يكون لون اللحم أحمر داكن قليلاً ويشبه لحم العجل ولكنه يختلف في الرائحة والألياف الموجودة به تكون أقل من لحم العجل.