"الغيرة بحدود" أزواج يشتكون غيرة زوجاتهم.. "ممكن تعمل أي حاجة لو شكت فيا"

تسيطر على بعض الزوجات الغيرة بشكل مبالغ فيه قد تصل إلى حد الخروج عن المنطق بتصرفات تظهر غيرة الزوجة "الجنونية"، تفتيش مستمر في المكالمات الهاتفية وزيارات مفاجئة في مكان العمل بل وصل الأمر إلى افتعال المشاكل للتأكد من عدم خيانة الزوج وغيرها من المشكلات التي يعاني منها الأزواج.

"مراتي خلاص هتجنن منها غيرتها مش طبيعية"، معاناة حقيقية يعيش فيها أكرم محمد، 28 عامًا، بعد مرور 3 أشهر على زواجهما، حولت حياته إلى جحيم بسبب التوتر الذي يعيش فيه مع زوجته، يقول أثناء حديثه لـ "هُن"، "أي بنت بتشوفها معايا بتغير منها حتى لو زميلتي في الشغل وخناقات طول الوقت".

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وصل الأمر بزوجة "أكرم"، لوضع عجز عن تحمله بعدما أوصت إحدى صديقاتها لمراقبة سلوكه باستمرار: "وصت صحبتها إنها تراقبني بعد الشغل علشان تعرف بروح فين واكتشفت الموضوع ده لما حسيت إني متراقب وواجهت صحبتها واعترفت بالموضوع".

تحولت زوجته إلى امرأة عنيفة و"متسلطة"، بعد مرور عام على زواجهما، وأصبح التفتيش في هاتفه المحمول بعد نومه السلوك الذى اعتادت عليه زوجة أحمد طارق، 30 عامًا، بل وافتعال المشاكل لكي تتأكد من إخلاصه لها عن طريق اتهامه بخيانتها لها دون دليل، كما رفضت أن يقوم زوجها بتسجيل كلمة السر في هاتفه المحمول حتى تتمكن من التفتيش في هاتفه كما ذكر.

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"أي كلام مش نافع معاها وإني أقنعها إن سلوكياتها مش منطقية بترفض تقتنع وبتقول حقي إني أغير عليك وأبقى عايزة أحافظ عليك"، تبريرات غير منطقية جعلت الزوج يفكر في تطليق زوجته بعدما رفضت استشارة طبيب نفسي في أسباب الشك الدائم.

"الغيرة مطلوبة بس بحدود"، كانت الجملة التي يحاول بها أشرف محمد، 32 عامًا، امتصاص غيرة زوجته التي يعلم أنها لم تتمكن من التحكم فيها: "كل شوية ألاقيها عندي في الشغل وتقولي قلت أعملك مفاجأة وتشوف مين أحلى بنت في المكان وتحاول تعرفها إنها مراتي".

لم يتمكن الزوج من تحمل غيرة زوجته التي تزيد يومًا بعد يوم بعد مرور عامين على زواجهما، "لولا إني بحبها كنت فكرت أخونها فعلا علشان شكوكها تبقى بجد وترتاح، الحياة بقت صعبة جدا".

وأكدت الدكتورة نجلاء طه، استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، أن الزوجات اللاتي يعانين من وقت الفراغ هن أكثر عرضة للغيرة "المرضية"، لأنها يكون لديها وقت للتفكير الكافي بأوضاع زوجها خارج المنزل.

وقالت لـ "هُن"، إن المرأة عمومًا بطبعها الغيرة ولكن "الزائدة عن الحد" دليل وجود مشكلة نفسية تحتاج إلى علاج، وعلى الزوج محاولة التعامل مع غيرتها الزائدة باحتوائها ومعرفة أسباب ذلك.

وأوضحت طه، أن للرجل في بعض الأحيان، دور في زيادة هذه الهواجس بتجاهله أسئلة زوجته المتكررة، سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وكذلك تجاهل الحوار معها عن شكوكها، مضيفة أنه عندما يسود التفاهم بين الزوجين تتراجع الغيرة تدريجيًا.