فقدان الحمل بصورة تلقائية قبل الأسبوع العشرين، وتوقف الجنين عن النمو قبل الاكتمال، وانتهاء الحمل بخروج أو نزع الجنين من الرحم قبل أن يصبح قادراً على الحياة، يُعرف باسم "الإجهاض".

ونقدم لك أعراض الإجهاض على النحو التالي:

- بقع دم مهبلية أو نزف مهبلي.

- ألم أو تشنجات في البطن أو أسفل الظهر.

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- نزول سائل أو نسيج من المهبل.

- المُعاناة من ألم يتراوح بين الخفيف، والشديد أسفل الظهر.

- ضعف شديد في الصحة العامة ودوار.

- غثيان وقيء وإسهال متواصل.

- ضعف وفتور في جسم المرأة.