قبل عيد الأضحى.. أزهري يوضح حكم الحصول على "العيدية": "ليست بدعة منكرة"

مع اقتراب الاحتفال بـعيد الأضحى، تتجدد تساؤلات الأسر المسلمة، حول الحكم الفقهي الخاص بإعطاء ما يسمى بـ"العيدية" لأبنائهم، وبعض أفراد عائلتهم.

أزهري يعلق

وبدوره، أوضح يسري عزام، الشيخ الأزهري والإمام بوزارة الأوقاف لـ"هن"، على تلك المسألة الفقهية، قائلًا إن "العيدية" ليست بدعة منكرة كما يدعى البعض، وتندرج تحت بند إدخال السرور على قلب مسلم، والتي تعد من أحب الأعمال إلى الله، متابعًا: "ممكن تبقى فلوس أو حلوى، وملهاش حد أدنى أو أقصى".

موعد عيد الأضحى المبارك

أعلنت دار الإفتاء المصرية، في بيان لها، أن يوم السبت الموافق 10 أغسطس، هو يوم 9 ذي الحجة، وقفة عرفات.

وأكدت "الإفتاء"، في بيانها، أن عيد الأضحى المبارك، يوافق يوم الأحد الموافق 11 أغسطس الجاري.