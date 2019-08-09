طريقة عمل الريش المشوي بوصفة الشيف الشربيني

استعدادات كبيرة من قبل السيدات على لحوم الأضاحي التي تصنع منها الكثير من الأطباق، إلا أن هناك طبق مُفضل لدى الغالبية العظمى من الأسر يفضلون تناوله في عيد الأضحى وهو الريش المشوي. ويُقدم "هُن"، طريقة تحضير الريش المشوي على طريقة الشيف الشربيني. مقادير ريش مشوية: ريش بصل ثوم خل زعتر سكر طماطم ملح فلفل أسود زيت Advertisements بهارات روزماري كمون فلفل أخضر مستردة طريقة تحضير الريش المشوي: افرمي البصل مع ملح وفلفل أسود وكمون وزعتر طازج وبهارات وملح وروزماري وسكر، ثم أضيفي مستردة وفلفل حار وليمون بقشره وزيت وعصير ليمون وخل وطماطم مقطعة والفلفل الحار والثوم وافرمي حتى يصبح الخليط سائلا. الخطوة الثانية بللي الريش في هذا الخليط وضعيها على شواية ساخنة ثم قدميها.

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