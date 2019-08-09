أصيبت بـ"نوبة صراخ ورعشة بالجسد".. طفلة شاهدت فيلم رعب مع والديها

نوبة شديدة من الصراخ مصحوبة بسرعة جسد، أصيبت بها الطفلة ذات الأربع سنوات، عقب مشاهدتها لفيلم أكشن ورعب ولا يتناسب مع عمرها، خلال ذهابها في رحلة عائلية إلى دار السينما، بصحبة أبيها ووالدتها "أمل محمد".

على مواقع التواصل الاجتماعي انطلقت صيحة تحذير من أمهات لمنع اصطحاب الأطفال إلى الأفلام التى لا تتناسب مع أعمارهم، دعمتها "أمل" بعد التجربة المريرة التى مرت بها، ناصحة الأهالى بالالتزام بالتصنيف العمرى المحدد من قبَل السينما.

"أقل شيء يتعرض له الطفل صدمة نفسية"، قالتها الدكتورة نهى أبوالوفا، استشارى طب الأطفال، عن تأثير الأفلام التي تحتوي مشاهد رعب وأكشن على الصغار: "حرام على الأم والأب ياخدوا طفلهم للسينما بدعوى الترفيه عنه، لأن المشاهد التي يتعرض لها داخل السينما من الممكن أن تصيبه بالانطواء".

من التأثيرات التى تصاحب مشاهدة تلك الأفلام أن يحاول الطفل تقليدها، حسب "نهى" التي تؤكد أن الخطورة تزداد لو كان الفيلم به مشاهد عنف: "أقل حاجة هتحصل هتكون اضطراب فى النوم وكوابيس متتالية".