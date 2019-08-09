ياسمين عن فتى أحلامها: "ميفرقش الشكل ولا الفلوس.. ومليش في العيون الخضراء"

تحدثت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، عن مواصفات فتى أحلامها خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي، في أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج "معكم"، المذاع عبر فضائية "CBC".

وقالت ياسمين: "أنا لازم أحب ميفرقش معايا شكل وفلوس، أنا مش بتاعة الكلام ده خالص، ولما اتجوزت مكنش جوزي زي ما هو دلوقتي".

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وأضافت: "مش لازم يكون عنيه خضراء ولا قمور، مليش في العيون الخضراء والشعر الأصفر، وبحب أحمد زكي جدًا".

ومازحت "ياسمين" الإعلامية منى الشاذلي، قائلةً: "خلفت بنتي بدري بدري وخلصنا بدري بدري"، في إشارة إلى طلاقها من زوجها السابق رجل الأعمال محمد حلاوة.

وحاولت ياسمين مصافحة "الشاذلي"، بعدما تبادلا الضحكات على طريقة "هات كفك"، لكن الأخيرة رفضت وقالت لها: "في البرامج نضحك ونصقف لكن مش بنعمل كفك".