تحدثت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، عن مواصفات فتى أحلامها خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي، في أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج "معكم"، المذاع عبر فضائية "CBC".
وقالت ياسمين: "أنا لازم أحب ميفرقش معايا شكل وفلوس، أنا مش بتاعة الكلام ده خالص، ولما اتجوزت مكنش جوزي زي ما هو دلوقتي".
وأضافت: "مش لازم يكون عنيه خضراء ولا قمور، مليش في العيون الخضراء والشعر الأصفر، وبحب أحمد زكي جدًا".
ومازحت "ياسمين" الإعلامية منى الشاذلي، قائلةً: "خلفت بنتي بدري بدري وخلصنا بدري بدري"، في إشارة إلى طلاقها من زوجها السابق رجل الأعمال محمد حلاوة.
وحاولت ياسمين مصافحة "الشاذلي"، بعدما تبادلا الضحكات على طريقة "هات كفك"، لكن الأخيرة رفضت وقالت لها: "في البرامج نضحك ونصقف لكن مش بنعمل كفك".
كانت هذه تفاصيل خبر ياسمين عن فتى أحلامها: "ميفرقش الشكل ولا الفلوس.. ومليش في العيون الخضراء" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.