ياسمين عبدالعزيز عن علاقتها بطليقها: "علاقتنا زي الفل.. آخر مرة اتقابلنا قعدنا نهرج"

قالت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، إنها كانت منفصلة عن زوجها السابق محمد حلاوة، قبل الإعلان عن هذا في بيان رسمي، بعام كامل.

وأضافت عبدالعزيز، خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي، في أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج "معكم"، المذاع عبر شاشة "CBC": "مكنتش عاوزة شوشرة، وكنت بربي ولادي، هو أبو عيالي، راجل محترم ولازم أحترمه".

وتابعت أن الطلاق جرى بناءً على رغبتها، مشيرةً إلى أنها تأخرت في التصريح بانفصالها عنه، "أعرف محمد وأنا عندي 18 سنة، وقعدنا متجوزين 17 سنة".

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وأردفت أنها تعرفت هي وزوجها عندما عرض عليها المشاركة في أحد المنتجات التابعة له، في إحدى الدول العربية، ووافقت، بالرغم من أنها قد امتنعت عن هذا.

وواصلت: "قعدت 3 سنين ونص يطلب مني إننا نتجوز، وكنت برفض، لكن في الآخر وافقت".

وأكدت ياسمين، أنها لم تتاجر بطلاقها حتى لا تقلل من نفسها: "مينفعش واحد عيشت معاه 17 سنة أتكلم عليه، إحنا علاقتنا زي الفل، وبنسأل على بعض، ولما قابلته آخر مرة قعدنا نهرج، إحنا بنحترم بعض، وهو على راسي".