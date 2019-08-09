ردت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، على سؤال وجهته الإعلامية منى الشاذلي لها، حول إذا كانت ترغب في الزواج مرة أخرى بعد طلاقها من رجل الأعمال محمد حلاوة، في أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج "معكم"، عبر شاشة "CBC".
وأوضحت ياسمين: "مكنتش عاوزة أتجوز في الأول، أبويا وأمي اتطلقوا وأنا عندي 9 سنين، وعندي عقدة من الجواز والرجالة".
وتابعت أنها تركز في أعمالها الفنية بشكل أكبر، لكن تكرار "حلاوة" طلبه بشأن الزواج منها لمدة 3 سنوات ونصف دفعها إلى الموافقة.
وأردفت: "ممكن أتجوز تاني، هي خطوة صعبة، الجواز مسؤولية، عندي ولادي، مقدرش أدخل لهم راجل، لكن أنا دلوقتي مركزة في حياتي وشغلي، مش عاوزة أتجوز، لكن أنا محدش يتوقعني".
كانت هذه تفاصيل خبر ياسمين عبدالعزيز: "طلاق أبويا وأمي عملي عقدة من الرجالة.. لكن محدش يتوقعني" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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